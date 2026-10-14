塑化股過熱？南亞漲停打開 台塑開開關關、僅台化仍鎖死

台塑四寶14日續成市場資金焦點，早盤南亞（1303）、台塑（1301）、台化（1326）都直衝漲停，南亞一度衝上350.5元，再創歷史新高。不過盤中南亞、台塑、台化都漲停打開，南亞、台塑未能鎖回漲停板，漲幅分別逾8%、9%，僅台化有強勢鎖回漲停板85.5元，漲停排隊買單約2萬張。

台塑四寶開出9月營收與第3季獲利後，股價強勢大漲，市場熱度提升，就今日盤中成交量前十名來看，四寶全上榜，台塑更位居第二名；成交值部分，南亞超越台積電（2330），成為第一名。

塑化股漲勢過猛，獲利賣壓也跟著出籠，南亞觸及漲停後，漲幅縮小，盤中上漲逾8%；台塑攻至88.9元漲停價位，創下波段新高，但也未能鎖住漲停。相較之下台化雖有漲停打開，但有快速鎖回漲停價85.5元。

台化第3季稅後純益54.18億元，年增203.2%，每股純益0.92元；累計前三季稅後純益177.52億元，優於去年同期虧損54.95億元，每股純益3.03元。

台化9月營收334億元，年增44.8%；第3季營收952.24億元，年增36.9%。主要受惠ARO-3及SM-2廠第3季復車，帶動產銷量提升，加上PTA、PS、ABS、PP客戶回補庫存，使營收增加。

不過，台化表示，第3季油價雖因美伊衝突升溫再度上漲，但整季均價仍低於第2季，壓抑石化產品售價，加上下游業者無法吸收高價成本，抗拒產品漲價，並採取減產降載、依剛需下單策略，且塑料業者削價競爭，導致產品售價漲幅不及原料成本，營業利益季減28.1億元。