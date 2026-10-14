輝達 NVLink PTFE 看板掀熱議！台虹、台郡跳空漲停 帶旺「這兩檔」

輝達（NVIDIA）OCP峰會消息點燃PTFE高階材料題材，台虹（8039）、台郡（6269）14日開盤雙雙跳空漲停，亞電（4939）也攻上78.5元漲停價，騰輝電子-KY（6672）一度亮燈，PTFE相關材料供應鏈成盤面焦點。

NVIDIA於開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit）宣布開放Vera Rubin機櫃與運算托盤設計，推動AI基礎設施開放標準。另有市場流傳的「NVLink PTFE Board」展示看板照片，列出台郡（Flexium）、台虹（Taiflex）等業者，引發市場對台廠參與AI高速互連材料及板卡商機的關注。不過，看板列名是否代表正式合作夥伴或實際供貨關係，仍待官方資料或公司進一步確認。

盤面上，台虹漲停價排隊買單近1.5萬張，台郡更超過4.6萬張，亞電漲停價排隊買單也逾1.4萬張，買盤相當積極。市場關注焦點在於，PTFE等高階材料能否隨AI伺服器、高速傳輸需求升溫，進一步打開新的成長空間。

基本面方面，台虹9月合併營收8.4億元，月增4.11%、年減19.01%。公司2026年將持續篩選軟板材料訂單，以提升毛利率為優先，並布局M9高階應用及半導體材料，透過產品組合優化改善獲利結構。

台郡則持續推動產品轉型，聚焦智慧型行動裝置與AI伺服器等應用。公司先前表示，2026年將以優化產品組合、強化營運體質為核心，旗下MetaLink技術逐步進入成果發酵階段，後續營運改善幅度，仍須觀察新產品應用擴大及高附加價值產品比重提升的進度。

亞電董事長李建輝先前表示，公司近三年持續調整體質、改善客戶結構，將資源集中於AI高頻材料及半導體材料開發。公司開發M10等級PTFE混搭材料，布局AI伺服器及高頻高速傳輸應用，另以抗翹曲平衡膜等產品拓展半導體先進封裝商機。目前PTFE相關產品仍處於客戶認證及修改調整階段，尚未正式量產；若後續認證與導入順利，2027年可望增添營運成長動能。

騰輝電子-KY同樣布局高階材料，9月營收達10.21億元，月增26.68%、年增201.68%，改寫單月歷史新高；第3季營收24.92億元，也創單季新高。公司已開發PTFE及碳氫塗膜產品，並布局AI、高速運算與光通訊等應用，後續將持續推進客戶認證及高階材料產能擴充。

隨著AI基礎設施、高速傳輸及先進封裝需求持續發展，PTFE相關材料與板廠能否將市場關注轉化為實際訂單、量產及營收貢獻，將是後續觀察重點。