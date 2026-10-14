快訊

沈伯洋父親另一公司遭陸制裁 國台辦：應自證清白向台灣交代

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達 NVLink PTFE 看板掀熱議！台虹、台郡跳空漲停 帶旺「這兩檔」

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達（NVIDIA）OCP峰會消息點燃PTFE高階材料題材，台虹（8039）、台郡（6269）14日開盤雙雙跳空漲停，亞電（4939）也攻上78.5元漲停價，騰輝電子-KY（6672）一度亮燈，PTFE相關材料供應鏈成盤面焦點。

NVIDIA於開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit）宣布開放Vera Rubin機櫃與運算托盤設計，推動AI基礎設施開放標準。另有市場流傳的「NVLink PTFE Board」展示看板照片，列出台郡（Flexium）、台虹（Taiflex）等業者，引發市場對台廠參與AI高速互連材料及板卡商機的關注。不過，看板列名是否代表正式合作夥伴或實際供貨關係，仍待官方資料或公司進一步確認。

盤面上，台虹漲停價排隊買單近1.5萬張，台郡更超過4.6萬張，亞電漲停價排隊買單也逾1.4萬張，買盤相當積極。市場關注焦點在於，PTFE等高階材料能否隨AI伺服器、高速傳輸需求升溫，進一步打開新的成長空間。

基本面方面，台虹9月合併營收8.4億元，月增4.11%、年減19.01%。公司2026年將持續篩選軟板材料訂單，以提升毛利率為優先，並布局M9高階應用及半導體材料，透過產品組合優化改善獲利結構。

台郡則持續推動產品轉型，聚焦智慧型行動裝置與AI伺服器等應用。公司先前表示，2026年將以優化產品組合、強化營運體質為核心，旗下MetaLink技術逐步進入成果發酵階段，後續營運改善幅度，仍須觀察新產品應用擴大及高附加價值產品比重提升的進度。

亞電董事長李建輝先前表示，公司近三年持續調整體質、改善客戶結構，將資源集中於AI高頻材料及半導體材料開發。公司開發M10等級PTFE混搭材料，布局AI伺服器及高頻高速傳輸應用，另以抗翹曲平衡膜等產品拓展半導體先進封裝商機。目前PTFE相關產品仍處於客戶認證及修改調整階段，尚未正式量產；若後續認證與導入順利，2027年可望增添營運成長動能。

騰輝電子-KY同樣布局高階材料，9月營收達10.21億元，月增26.68%、年增201.68%，改寫單月歷史新高；第3季營收24.92億元，也創單季新高。公司已開發PTFE及碳氫塗膜產品，並布局AI、高速運算與光通訊等應用，後續將持續推進客戶認證及高階材料產能擴充。

隨著AI基礎設施、高速傳輸及先進封裝需求持續發展，PTFE相關材料與板廠能否將市場關注轉化為實際訂單、量產及營收貢獻，將是後續觀察重點。

台虹 漲停 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股急殺逾1,200點跌勢收斂！玉晶光漲停 「這些電子股」突圍

台日韓 PCB 同步回檔 法人：短線震盪不改產業升級趨勢！

南亞前三季大賺逾一個股本 法人調升獲利預估值及目標價

主動式ETF績效拉風 近3月8檔台股商品漲逾一成

相關新聞

村田 MLCC 接單爆滿擬追加投資！被動元件3檔漲停 國巨、華新科強彈

AI伺服器需求持續升溫，日本被動元件龍頭村田製作所傳出考慮追加積層陶瓷電容（MLCC）產能投資，接單出貨比更創歷史新高，甚至面臨婉拒訂單的壓力。產業需求升溫帶動市場關注台廠接單機會，被動元件族群14日同步強彈，國巨*（2327）、華新科（2492）領軍，大毅（2478）、日電貿（3090）、凱美（2375）盤中攻上漲停。

塑化股過熱？南亞漲停打開 台塑開開關關、僅台化仍鎖死

台塑四寶14日續成市場資金焦點，早盤南亞（1303）、台塑（1301）、台化（1326）都直衝漲停，南亞一度衝上350.5元，再創歷史新高。不過盤中南亞、台塑、台化都漲停打開，南亞、台塑未能鎖回漲停板，漲幅分別逾8%、9%，僅台化有強勢鎖回漲停板85.5元，漲停排隊買單約2萬張。

輝達 NVLink PTFE 看板掀熱議！台虹、台郡跳空漲停 帶旺「這兩檔」

輝達（NVIDIA）OCP峰會消息點燃PTFE高階材料題材，台虹（8039）、台郡（6269）14日開盤雙雙跳空漲停，亞電（4939）也攻上78.5元漲停價，騰輝電子-KY（6672）一度亮燈，PTFE相關材料供應鏈成盤面焦點。

台積電法說前夕 AI 與金融雙引擎點火

台股近期受地緣政治與國際變數干擾，大盤走勢震盪打底，然而隨著10月重磅重頭戲—台積電（2330）法說會即將於10月15日登場，市場高度預期AI產業需求續強、資本支出上修將釋出正面訊息，點燃電子權值股與供應鏈的多頭契機。在此同時，金融股具備基本面穩健、營運具防禦特性的優勢，成為盤面抗震雙主流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。