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台積電法說前夕 AI 與金融雙引擎點火

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30 投資原則。(資料來源：臺灣證券交易所、大華銀投信官網)
大華優利高填息30 投資原則。(資料來源：臺灣證券交易所、大華銀投信官網)

台股近期受地緣政治與國際變數干擾，大盤走勢震盪打底，然而隨著10月重磅重頭戲—台積電（2330）法說會即將於10月15日登場，市場高度預期AI產業需求續強、資本支出上修將釋出正面訊息，點燃電子權值股與供應鏈的多頭契機。在此同時，金融股具備基本面穩健、營運具防禦特性的優勢，成為盤面抗震雙主流。

法人指出，兼具AI衝鋒與金融奠基雙核心配置的台股高股息ETF代表—大華（9905）優利高填息30（00918），不僅成功搭上本波產業旺季列車，其獨特的填息篩選機制更讓定期定額的投資人有機會在震盪中「領股息、賺價差」，迎來進場布局的最佳時機。

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）郭修誠分析指出，全球CSP（大型雲端服務商）資本支出維持強勁，加上AI晶片需求不墜，台積電法說會預期將釋出樂觀展望，激勵供應鏈營運動能延續。

郭修誠表示，00918在歷經成分股調整後，產業配置展現高度的進可攻、退可守特性。其中，電子及電腦週邊設備族群如華碩（2357）、廣達（2382）、緯穎（6669）等成分股，全面受惠於AI伺服器與新機上市的拉貨旺季；而在防禦端方面，00918大幅納入體質強健、獲利穩居前段班的金融保險族群，如中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）等，有效分散單一產業風險，在市場波動時發揮防禦優勢。

專家表示，投資高股息ETF不能只看帳面上的高殖利率，更要關注成分股的填息能力與企業獲利基本面。00918身為國內首檔將填息紀錄納入重要篩選機制的ETF，能有效挑選出不僅配發優渥股利、更具備快速填息實力的優質企業。面對台積電即將登場的法說會利多發酵，定期定額投資人不妨視己身風險承受度，趁大盤震盪拉回時定期定額進場或單筆分批布局00918，不僅能透過金融股穩固下檔、藉AI標的推升總報酬，更有機會在兼顧配息與填息的策略下，參與台股第4季行情。

台積電 法說 金融股

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