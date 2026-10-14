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建滔漲價點火 PCB 材料股 南亞漲停、聯茂處置仍漲逾5%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股14日早盤上漲逾500點，PCB材料族群強勢表態。早盤南亞（1303）亮燈漲停350.5元；台玻（1802）漲8.7%，富喬（1815）、建榮（5340）均漲逾5%。聯茂（6213）雖列處置股，早盤仍漲5.03%至835元。

建滔積層板昨日發出今年第8度漲價通知，因薄布需求旺盛、玻纖布與玻纖紗供應緊張，即日起將採用2116（含）以下薄布生產的板料及半固化片（PP）售價調高15%，並非所有產品全面調漲。

從供應鏈來看，台玻、富喬、建榮位於上游玻纖布環節，南亞橫跨玻纖紗布、銅箔與CCL；聯茂則是CCL廠，原料漲勢向下游傳導，加上AI高階材料需求，成為報價調整動能。聯茂第3季營收156.17億元，季增35.5%、年增102.2%，創單季新高。

富喬7月起將E-glass與FLD2玻纖布報價分別調高30%、15%，9月營收年增82.1%；台玻、建榮同期營收也分別成長34.1%、46.7%，量價成長已反映於營運。

聯茂 漲停 南亞

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