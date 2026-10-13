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東陽前三季每股獲利5.42元 贏去年同期
汽車零組件大廠東陽（1319）營運逐步回溫，隨著美國關稅不確定因素淡化、客戶訂單回升，第4季迎來傳統旺季，營收與獲利可望同步走揚，全年獲利有機會優於去年。
東陽昨（13）日公布9月自結合併稅前盈餘3.86億元，年增16%，每股稅前盈餘0.64元；前三季累計稅前盈餘32.14億元，每股稅前盈餘5.42元，超越去年同期的5.35元，顯示獲利已逐步擺脫上半年關稅因素干擾。
東陽9月合併營收20.98億元，年增8.7%，創今年2月以來新高；前三季累計營收173.74億元，年減6.5%。儘管累計營收仍較去年同期下滑，但獲利已率先轉強，反映營運逐步改善。
東陽指出，汽車零組件市場去年第2季起受到美國關稅政策影響，今年初又因市場預期關稅可能調降，客戶延後採購及備貨，使第1季傳統旺季表現不如預期，相關影響延續至第2季。
隨著關稅不確定性逐漸降低，市場需求回升，加上客戶庫存水位偏低，近期訂單動能持續增強，帶動東陽9月營收重回成長軌道。第4季進入汽車售後維修零件傳統旺季，客戶補庫存及拉貨需求可望進一步增溫。
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