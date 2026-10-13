中信造船巡防艦案 有進展

中信造船（2644）承造的海軍新一代「輕型巡防艦」原型艦建造案傳出有重大進展，兩艘原型艦主機預計在本季運抵台灣，有利該公司明年完成新艦交付，挹注營運表現。

據了解，中信造船是於2023年間為海軍所下訂的「輕型巡防艦防空型原型艦」和「輕型巡防艦防潛型原型艦」進行開工，二艘輕型巡防艦預算為90.5億元，原本應於今年完成交艦任務。

雖然中信造船方面的造艦工程如期進行，惟受限於全球供應鏈卡關，以致合約商的主機延遲交貨，確定無法在今年內交付，整個建造案呈現延宕情況。

不過，依據軍方消息，兩艘輕型巡防艦原型艦的次合約商日前通知，防空與反潛的兩型原型艦主機，近期將會在國外原廠進行廠內的驗收測試。一待測試過關，將會透過海運方式送抵中信造船廠區；屆時，船廠將可展開船段建造和結構合攏等工序，追趕工程進度，盡速完成新艦交付。