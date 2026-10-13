瀧澤科攜日廠 搶AI商機

AI伺服器與機器人需求持續擴大，工具機廠瀧澤科（6609）攜手日本尼得科（Nidec）集團，積極搶攻AI伺服器液冷散熱、半導體精密零件及人形機器人商機。其中，AI伺服器相關加工設備已打入供應鏈，機器人零件也進入試作階段。

瀧澤科9月合併營收2.46億元，月增4.1%、年增112.6%，連續四個月呈現年增，並創16個月新高；前三季累計合併營收18.78億元，年增15.2%。隨著工具機需求回升、新市場開拓及AI相關設備出貨，營運逐步走出去年低谷。

瀧澤科2024年加入日本尼得科集團，雙方經過近兩年整合，技術及業務合作逐步顯現成果。總經理林振詠指出，透過集團資源，瀧澤科得以接觸過去較難切入的人形機器人、AI伺服器等新興領域，並提前參與客戶的產品開發與加工需求評估。

在AI伺服器領域，瀧澤科針對GB200、GB300平台相關液冷接頭與散熱模組，提供精密加工設備。隨著AI晶片功耗提高，液冷系統需求增加，水冷接頭、散熱板等零件須兼顧加工精度、氣密性與量產效率，帶動高階走心式車床及立式加工中心需求。

瀧澤科也將觸角延伸至人形機器人供應鏈。林振詠表示，公司已投入機器人精密零件試作，雖然產業何時進入大量生產階段仍待觀察，但必須提前建立製程能力，爭取後續設備商機。

在產品布局方面，瀧澤科以ST-206走心式車床切入微型流體接頭，FX系列雙主軸雙刀塔複合機整合車削與銑削製程。瀧澤科同步擴編營業技術團隊，從傳統單機銷售轉向特定零件加工整體解決方案，協助客戶完成加工測試、製程整合與設備選型，提升接單競爭力。

海外市場方面，東南亞半導體加工耗材及流體零件需求持續增長，歐洲市場也逐步回溫。隨著AI相關設備、半導體精密加工與機器人新應用同步推進，瀧澤科可望逐步提高高附加價值設備比重，為後續營運增添動能。