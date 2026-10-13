儒億上櫃 獲利有看頭

車用照明一站式服務廠商儒億（6604）上周以每股24元上櫃掛牌，2025年度合併營收為20.7億元，稅後純益為1.1億元，每股稅後純益（EPS）為2.72元。2026年上半年度合併營收為10.8億元，稅後純益為9,755萬元，EPS 2.22元，獲利明顯較去年成長。

儒億在1993年設立，主要從事汽、機車OEM市場之車燈、電子開關與光源啟動模組等產品，暨客製化車燈模具的設計、開發、生產及銷售，目前已發展成為能提供OEM客戶從車燈、電子控制模組至精密模具等多元產品的一站式服務廠商。

儒億擁有基板廠及模具廠，針對車燈及電裝部品的關鍵零組件，如電路控制基板、光學元件及精密塑膠件等，具備設計、開發與自製能力。透過垂直整合設計、驗證及生產等關鍵製程，不僅有助於穩定供應與品質控管，亦能有效掌握製造成本、縮短產品開發及導入時程，提升整體營運效率；同時，在客製化產品開發及量產導入方面，亦具備較高的彈性與快速應變能力。

儒億目前具備主動轉向式頭燈（AFS）及自適應式遠光頭燈（ADB）自主製造能力，產品與技術水準已與國際車燈大廠接軌，亦與日本知名車燈大廠展開技術合作，進一步強化儒億研發能量，持續提升產品技術層次與市場競爭力。未來車燈已不再只是被動照明元件，而是逐漸成為具備感測、判斷與互動能力之智慧系統，儒億為台灣少數具備自主研發、模具開發及LED模組生產等完整一條龍能力的車燈供應商，預期未來在智慧頭燈及海外市場需求帶動下，業績穩定成長可期。

櫃買中心表示，期盼儒億在完成上櫃掛牌後，能進一步強化市場競爭力，並在面對景氣波動與市場變化時，展現更高的經營韌性與靈活應變能力。同時，櫃買中心也將持續協助優質企業進入資本市場，期待吸引更多具發展潛力的公司加入，共同帶動台灣產業升級與整體經濟發展。