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三福化子公司獲美新藥授權
三福化（4755）子公司三福生醫昨（13）日宣布，與美國那斯達克上市公司艾諾斯生技（Ainos, Inc.）簽署授權協議，由三福生醫取得低劑量口服干擾素VELDONA新藥兩項適應症的全球開發、製造和商業化權利，未來將搶攻兩項新藥全球市場商機。
根據授權協議，三福生醫將在合約生效後支付授權金予艾諾斯生技，未來如進行再授權，亦將依合約支付相關費用及再授權收入分潤。針對VELDONA未授權之其他15個適應症，三福生醫亦保有優先議約權。
三福生醫表示，這兩項適應症包括：修格蘭氏症後群（又稱乾燥症）及血小板低下症，其中「乾燥症」適應症已在美國完成第二/三期臨床試驗。
公司說明，乾燥症是一種慢性自體免疫疾病，患者的免疫系統會異常攻擊自身的外分泌腺，造成口、眼乾燥。
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