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元大金獲利／前九月狂賺近550億元創新高 元大證貢獻逾六成
台股交易熱絡，帶動元大金控（2885）獲利大爆發。元大金13日公布9月自結獲利，單月稅後純益50.18億元，月減28.42%、年增46.85%；累計前九月稅後純益達549.59億元，年增105.88%，獲利翻倍成長，每股稅後純益（EPS）達3.96元。值得注意的是，元大金控及旗下證券、銀行、期貨子公司，9月單月與前九月累計獲利均創歷年同期新高，展現集團獲利動能。
元大金前九月獲利一舉突破500億元大關，主要受惠台股行情強勁、成交量維持高檔，帶動證券經紀手續費收入成長，加上銀行利息淨收益及財富管理業務穩健挹注，推升金控整體獲利表現。其中，元大證券前九月稅後純益達370.57億元，占金控整體獲利約67.4%，成為集團最大獲利引擎。
元大金表示，台股大盤指數9月單月上漲1,811點，日均成交量持續突破1.1兆元，帶動證券經紀業務手續費收入成長。元大證券9月稅後純益32.23億元，雖月減39.81%，但年增30.01%；累計前九月稅後純益370.57億元，年增124.66%，EPS達5.20元，單月及累計獲利均創歷年同期新高。
元大銀行則扮演集團第二大獲利支柱，主要受惠利息淨收益及財富管理手續費收入穩健挹注，9月稅後純益14.05億元，月減8.29%、年增48.21%；累計前九月稅後純益121.64億元，年增44.53%，EPS為1.32元，單月及累計獲利同樣刷新歷年同期紀錄。
其他子公司方面，元大投信9月稅後純益6.29億元，累計前九月稅後純益48.47億元，EPS達21.36元；元大期貨9月稅後純益2.96億元，累計前九月稅後純益26.23億元，EPS為6.97元；元大人壽，9月稅後虧損0.49億元，累計前九月稅後純益27.50億元，EPS為0.94元。
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