耀登衛星業績將大爆發

射頻天線與通訊解決方案廠耀登（3138）董事長張玉斌昨（13）日表示，看好低軌衛星與6G通訊發展，旗下衛星產品已進入驗證階段，今年貢獻營收個位數，隨未來應用大幅成長，耀登相關產品後續營收占比可望呈現爆發性倍數增長。

耀登昨日舉行位於桃園八德的「全球總部暨研發中心」啟用典禮，張玉斌受訪，釋出以上訊息。耀登規劃，全球總部暨研發中心將投入9億元，可容納約450名營運與研發人員將整合研發與驗證資源，支援研發量能擴增與跨團隊協作，進一步提升承接國際大廠專案的技術競爭力。

耀登提到，因應次世代通訊與非地面網路（NTN）技術快速演進，該公司營運版圖已由天線元件，拓展至涵蓋高頻模組、OTA 測試驗證、衛星終端（UT）及系統整合的「系統級解決方案」。

張玉斌表示，除新總部將研發、量測驗證與產品化能力集中於同一據點，讓設計與驗證在開發前期同步推進，大陸昆山、新竹芎林與越南廠各自具研發驗證、試製量產與海外交付量能，將有助縮短產品從開發到量產的時程，提升服務國際客戶的效率與彈性。