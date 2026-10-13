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AI鏈前進OCP 大會展實力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）美西時間12日起於加州聖荷西盛大登場，台灣AI鏈精銳盡出秀先進技術搶市。鴻海（2317）集團聚焦輝達Vera Rubin新世代AI運算平台，和碩、神達，以及品牌廠華碩、微星、技嘉亦齊聚OCP大會，展出自家AI解決方案。

法人指出，隨著Vera Rubin伺服器於本季小量出貨，明年大量出貨，有望帶動相關廠商AI伺服器業務持續成長。

鴻海在今年OCP大會展現從運算系統、高速互連到電力供應，以及液冷散熱的垂直整合實力，旗下鴻佰科技並秀出輝達Vera Rubin NVL72平台等一系列最新AI運算方案，及對基於輝達MGX架構Vera Rubin平台的完整產品支援。

鴻海集團另一重要企業鴻騰精密聚焦AI資料中心高速互連、供電與散熱需求，全面深化鴻海集團從關鍵零組件、Compute Tray到Rack-scale System的AI基礎設施布局。

鴻海先前指出，新一代AI機櫃於今年第3季開始量產、第4季開始出貨，驗證工作逐步完成，供應鏈與產能準備就緒，未來幾季出貨量逐步提升，預期2027年將成主力產品。

華碩則推出搭載輝達Vera CPU，以及專為代理式AI與強化學習工作負載而生的全新XA P2N-E2伺服器，採用輝達MGX架構平台，並可支援至多兩張雙插槽RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPU。

華碩共同執行長胡書賓先前表示，伺服器訂單能見度相當正面，無論HGX架構或是NVL 72的GB300產品，華碩都有布局，上半年兩大架構產品出貨比重約35：65，合計占伺服器營收約90％，其餘10％為通用型伺服器。

華碩 和碩 鴻海

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