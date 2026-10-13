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富邦證設數位大安分公司

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
富邦證券持續推動數位轉型，成立「數位大安分公司」，董事長程明乾（左四）、總經理郭永宜（左三）與主管代表於分公司開幕典禮合影。富邦證券／提供
富邦證券持續推動數位轉型，成立「數位大安分公司」，董事長程明乾（左四）、總經理郭永宜（左三）與主管代表於分公司開幕典禮合影。富邦證券／提供

富邦證券持續推動數位轉型，成立「數位大安分公司」，以「服務普惠化、經營效率化」為發展方向，整合線上開戶、投資交易與客戶經營服務。數位大安分公司將以數位平台為核心，建立集中服務模式，擴大數位服務量能，提供客戶更即時、便利的數位金融服務。

富邦證券董事長程明乾表示，2023年即設立富邦證券首家「數位分公司」，逐步累積數位獲客經驗，並持續強化數位營運能力。因應數位客戶規模持續成長及金融服務型態轉變，此次進一步成立第二家「數位大安分公司」，藉由客戶集中經營、專業分工及AI與數據應用，持續深化數位經營模式，延伸服務觸角，回應客戶多元金融需求。

程明乾指出，數位大安分公司以數位平台為主要服務管道，採取不同於傳統分公司的營運模式，不設傳統營業廳，亦不提供臨櫃交易及人工委託服務。富邦證券規劃線上新開戶逐步導入數位大安分公司，由專業團隊提供一致且高品質的數位服務，透過集中作業與專業分工提升營運效率。

服務內容方面，數位大安分公司除提供台、美股投資、融資及借券等服務外，亦提供基金、海外債與結構型商品，以及期貨、選擇權等交易服務，滿足客戶多元投資理財需求，並透過數位平台串聯開戶、投資交易及相關金融服務流程，提供更完整的一站式金融服務。

為強化數位服務能力，富邦證券同步投入數位基礎建設，持續優化線上開戶系統、精進客戶關係管理系統（CRM）及數據分析平台，並推動作業流程自動化。藉由科技與數據應用，提升服務即時性與品質，強化數位金融服務競爭力。

展望未來，富邦證券將持續深化數位轉型，積極拓展數位金融服務的深度與廣度。數位大安分公司作為公司推動數位金融的重要據點，將持續完善數位服務內容，陪伴客戶掌握投資契機。

富邦 數位 數位金融

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