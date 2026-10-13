AI伺服器帶動高階PCB鑽頭需求大爆發。高僑（6234）表示，「微型鑽頭」已通過客戶認證，訂單能見度直達明年下半年，台灣大甲及大陸泰州兩廠將於本季完成擴產，合計月產能由1,400萬支提高至2,400萬支，增幅逾七成。

高僑同步布局晶圓廠所需的半導體智慧物流，相關設備族群近期受到市場青睞。啟賦昨（13）日登錄興櫃，盤中最高衝上320元；迅得、盟立昨日分別收176.5元、184元，高僑則收45元，股價與同業形成明顯落差。儘管各家公司規模與獲利能力不同，高僑兼具AI高階PCB鑽頭及半導體自動化設備業務，後續成長與市場評價受到關注。

高僑指出，AI伺服器電路板朝高層數、厚板發展，對微型鑽頭精密度、耐磨耗及加工穩定性的要求提高。公司已開發適用於厚度5毫米、26層電路板的高長徑比微型鑽頭，直徑介於0.2至0.35毫米，隨客戶認證完成及訂單增加，加快兩岸產能擴充腳步。

除PCB鑽頭，高僑積極搶攻半導體、國防軍工智慧倉儲物流商機，最新進展是預計下月率先於高鐵南部維修廠裝設智慧倉儲設備，作為拓展大型自動化物流系統的重要實績。

半導體方面，高僑早在2008年便承接台積電Fab15廠12吋晶圓盒自動倉儲系統，後續取得力晶跨廠晶圓搬運專案，客戶亦涵蓋環球晶。隨台積電在台灣、美國持續擴廠，晶圓搬送、無塵室自動倉儲需求增加，高僑憑藉既有供貨及系統整合經驗，積極爭取新廠設備商機。

技術方面，高僑已開發高度43公尺的超高型飛梭車倉儲系統，採輕量化、無主柱設計，提高空間使用效率；自主研發四向穿梭車，具備自動理貨、垂直換層功能，相較傳統設備最高可節電80%。無塵室搬送則透過氣浮取代滾輪傳動，降低發塵及微震動，強化半導體應用競爭力。

基本面方面，高僑9月營收1.05億元，年增133.5%，連續三個月大增；前三季營收5.18億元，年增46.5%。上半年稅後純益3,260萬元，每股純益0.32元，已超越去年全年0.05元。隨鑽頭產能擴充及智慧物流專案推進，後續營收、獲利表現備受關注。