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裕日車拚年銷1.3萬輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣車市消費兩極化趨勢加劇。裕日車（2227）總經理姚振祥昨（13）日表示，豪華車市場持續擴張，入門平價車款需求則逐步萎縮，油電車成為市場成長主力。裕日車第4季將加速衝刺銷售，力拚全年1.3萬輛目標達陣。

姚振祥指出，台灣車市已屬高度成熟市場，乘用車及輕型車年銷規模約40萬至42萬輛，加計大型商用車約43萬輛。除非出現具突破性的新產品，否則整體市場難有大幅成長空間，未來競爭將集中於產品定位及消費結構變化。

其中，隨國民所得提高及高資產族群增加，豪華車、高單價車款市占率持續提升；反觀平價代步車款，受到成本上升與消費需求轉變影響，銷售規模逐漸縮減。油電混合車及e-POWER車款則受惠節能需求，市場滲透率持續提高。

裕日車今年設定全年銷售1.3萬輛目標，目前累計交車約9,000輛，距離目標尚差約4,000輛。姚振祥表示，接下來將力求每月交車維持1,200輛以上，確保年度目標順利達成。

主力車款，KICKS預估每月銷售逾500輛，X-TRAIL約300餘輛，SENTRA約260至280輛，其餘由進口車及其他車款補足。

為刺激買氣，裕日車繼春季推出SAKURA特仕車後，再推出KICKS及SENTRA「MOMIJI」楓葉版，以日式秋季紅葉為設計主題，搭配專屬套件及升級配備，提供約4萬至7萬元的配備價值優惠，搶攻年底購車需求。

裕日車同步推動NISSAN Premium Service（NPS）展間升級計畫，新店展示中心率先導入和風藝廊、品牌專區及精品吧台，另有五處展間近期將完成改裝，預計明年底前完成全台17個據點升級，強化品牌形象及服務。

裕日車 車市 總經理

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