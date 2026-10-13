百和前三季每股獲利1.98元 營運逐月增

鞋材大廠台灣百和（9938）昨（13）日公布前三季自結合併損益，合併營收122.51億元、年增2%，營業淨利13.37億元，稅後純益5.89億元、年減41.2%，每股純益1.98元。

第4季進入製鞋業傳統旺季，法人估，百和第4季營運可望逐月增溫。

集團另一家百和興業自結前三季合併營收59.55億元、年增3.7%；稅後純益3,067萬元、年減93.9%，每股稅後純益0.07元。

製鞋及鞋材廠最新公布9月營收多有回穩跡象，包括台灣百和、百和興業、志強、寶成及來億，均呈年月雙增走勢。

法人指出，品牌鞋廠陸續進入秋冬季新品交貨期及年終銷售旺季，鞋材拉貨力道通常優於上半年，而百和與百和興業前九月營收均維持正成，顯示整體鞋類需求底部支撐穩固，下半年營運有望延續傳統軌道逐步增溫，第4季單月與單季收營收表現，可望優於第3季。

法人指出，目前品牌表現分化，傳統大廠如Nike、Adidas等的訂單調整與保守下單態勢仍在，但部分新興品牌或高成長品牌如HOKA、Asics等機能與跑步品牌，維持強勁的年增動能。