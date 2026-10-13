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泓德能源衝刺海外市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

再生能源系統廠泓德能源（6873）昨（13）日舉辦國際能源展展前記者會，宣布取得日本JC-STAR資安認證，強化集團揮軍海外市場戰力；總經理周仕昌指出，正積極衝刺海外市場，力拚營運持續成長。

日本經濟產業省（METI）近年推動JC-STAR資安標章制度，隨高壓及特高壓光電與儲能新申請併網案件自2027年4月起納入相關要求，資安認證重要性大幅提升，再生能源及儲能業者也需提前因應相關規範；換言之，JC-STAR認證幾乎可說是揮軍日本儲能標案場的入場券。

泓德能源旗下自有能源設備品牌TAITEN共有五項產品已取得日本JC-STAR第一星級資安認證；其中，包括儲能變流器（PCS）、儲能本地控制器、電池管理系統（BMS）及能源管理系統（EMS），涵蓋儲能系統從電池管理、充放電控制到能源管理的主要環節。

周仕昌表示，第4季是產業傳統旺季，預料營運表現將持續增溫，明年海外業務比重也會大幅成長，包括日本、澳洲等，貢獻將更加顯著。

綠電銷售業務部分，集團子公司星星電力積極布局虛擬電廠（VPP），AI電力交易決策平台亦於海外市場展現亮眼成果；其中，澳洲南澳Templers儲能案場近30日電力交易表現居南澳之冠。

泓德能源 能源 再生能源

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