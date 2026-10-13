志聖第3季EPS 3.51元 深化PCB布局

PCB暨半導體設備商志聖（2467）昨（13）日公布第3季稅後純益5.54億元，季減13.3%，年增1.45倍，每股純益3.51元；前三季稅後純益16.61億元，年增1.91倍，每股純益10.67元，為同期新高。

志聖先前提到，上半年的營收結構中，半導體占營收46%，加計先進PCB後，AI核心成長業務占比達70%，看好下半年繼續深化先進封裝與先進PCB布局，將帶動公司營運持續成長。

志聖表示，隨著AI與高效能運算（HPC）需求推升半導體先進封裝技術升級，該公司持續深化先進封裝、IC載板及PCB設備市場布局，以「壓、貼、撕、烤」等四大核心技術，結合G2C聯盟跨製程整合優勢，希望提供客戶更完整的設備解決方案。

志聖今年成立60周年，產品應用領域由傳統產業、PCB、顯示器，逐步拓展至半導體、先進封裝及AI供應鏈。志聖強調，持續強化研發能量與全球服務布局，以掌握半導體先進封裝擴產及製程升級商機。

志聖總經理梁又文之前指出，該公司布局運算、高速互連與電源效率等三大AI硬體升級路徑，設備應用涵蓋先進封裝、IC載板、高階PCB、光學引擎及電源半導體等領域。因應客戶全球擴產，志聖今年進一步強化美國在地服務據點，並布局馬來西亞與新加坡東南亞平台，希望讓設備與服務能力貼近客戶。