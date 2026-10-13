陸CCL龍頭漲價 台廠沾光

業界流傳大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔最新漲價通知信，考量玻纖布市場需求旺盛，導致玻纖布、玻纖紗等上游供應緊張，將調升積層板調整價格，漲幅15%。

這是建滔今年以來第八度漲價，法人看好，從上游玻纖布廠富喬（1815）、建榮，到中游高階CCL廠台光電、台燿、聯茂等台廠，均可望受惠AI伺服器需求擴張、材料供應吃緊及產品報價走升的紅利。

業界流傳的建滔漲價通知信提到，由於玻纖布市場需求旺盛，導致玻纖布、玻纖紗等上游供應緊張，即日起將上調有使用到規格2116（含）以下玻纖布的板料和半固化片（PP）產品售價，漲幅15%。

建滔積層板自2025年起已連續發出11輪漲價通知，本次為今年第八度漲價，漲價範圍僅鎖定在由特定的玻纖布規格所製成的材料，並非建滔所有產品都全面調漲，然而調漲的消息反映出，在玻纖布原料成本持續上升的同時，往下游材料報價傳導的情形已開始浮現。

建滔上一輪於8月28日調漲所有厚度FR-4銅箔基板10%，PP中的厚布上漲10%、薄布上漲20%；再前一輪7月6日則將部分FR-4與PP價格調高15%。