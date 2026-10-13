華南金獲利／前九月大賺263億元 要改寫全年新高紀錄了

志聖工業（2467）總經理梁又文2022年接班，帶領集團轉型，半導體業績比重已超過七成，他13日表示接班初期「連父親都不相信我」，靠3~5年實績才建立信用，如今擺脫手工業模式，面對的是客戶10倍成長（一個order）要求跟挑戰，為此，內部除建立專屬AI算力，人才跟算力都要翻倍投資。

2026-10-13 19:35