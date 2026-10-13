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華南金獲利／前九月大賺263億元 要改寫全年新高紀錄了
華南金（2880）9月稅後純益23.45億元、月減30%，但前九月累計賺263.67億元、年增32.4%，寫史上同期新高，已快追平去年一整年，全年有望再創高，每股稅後純益（EPS）達1.88元。主要受惠非銀行子公司獲利大增170%，成為推升金控獲利的重要動能。
華南金指出，前三季獲利成長來自銀行與非銀行事業雙引擎帶動。其中銀行獲利年增13.1%，非銀行子公司獲利年增40.34億元、增幅達170%，占金控獲利比重提高至23%，較去年同期增加12個百分點。
旗下華南銀行9月稅後純益19.96億元、月減18%，主要受到股利旺季結束、股利收入減少，及美國升息影響既有換匯交易（Swap）收益所致。隨新承作Swap交易收益條件改善，有助銀行金融操作收益表現。
不過，華南銀行前九月稅後純益仍達209.87億元、年增13.1%，創史上同期新高，主要受惠存放款、財富管理及金融操作三大核心業務成長。
其中，第3季放款增加1,693億元、季增7%，淨利差（NIM）同步提升5個基點；財富管理業務收入年增32%，帶動手續費淨收益突破138億元、年增29%。
非銀行事業方面，華南永昌證券9月賺2.63億元，前九月累計42.48億元、年增215%，受惠經紀、承銷及自營三大業務同步成長，成為集團獲利重要推手。
華南產險前九月賺16.75億元、年增32%，主要受惠商業火險及工程險業務成長、損失率改善；華南金創投則賺3.49億元，同創史上同期新高。
展望第4季，華南金指出，前三季獲利已逼近去年全年264.2億元，全年獲利可望再創歷史新高。
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