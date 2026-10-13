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正文攻AI 瞄準家庭網路
正文科技（4906）昨（13）日宣布攜手高通（Qualcomm）及營運商gFiber, Inc.（原Google Fiber）合作開發全新AI原生Wi-Fi 8寬頻閘道器，並在Network X 2026展中發表，宣告將邊緣AI及下一代連線技術帶入家庭網路生活。
正文認為，將智慧科技導入家庭網路設備這款閘道器不僅是家庭網路核心，更被設計為可支援代理式AI的本地端平台，具備網路最佳化、設備感知、資安防護與主動式管理等功能。
AI原生Wi-Fi 8寬頻閘道器採用高通Dragonwing™ NPro A8 Elite 平台，由正文進行產品工程設計，搭載正文子公司Genix Networks的智慧軟體，並由營運商gFiber推出服務，預計成為首家部署該產品的營運商。
正文指出，AI原生Wi-Fi 8寬頻閘道器結合Wi-Fi 8四頻連線技術、邊緣AI（Edge AI）運算以及智慧軟體，提供更即時流暢的寬頻體驗。
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