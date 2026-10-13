中華電年獲利將超標 前三季財測達成率84%

中華電信（2412）今年前九月每股純益（EPS）4.25元，營收、獲利都超越財測。中華電信董事長簡志誠指出，除桃園青埔合建案隨著交屋陸續認列營收外，「南港匯智大樓」出租很滿，預估每年貢獻租金2億元，本業加上資產活化，推升全年獲利可望超越財測高標。

簡志誠與中華電信總經理林榮賜昨（13）日出席中華電信「全臺首例竹林經營碳匯專案通過環境部註冊申請審查發布會」，從科技減碳走向自然增匯，成為全台首例以竹林經營自願減量方法學通過專案註冊審查企業，攜手政府、地方與部落，讓竹林成為台灣企業永續轉型的新起點。

中華電信全年營運可望超越財測

中華電信2026年財測目標，營收上看2,436.8億元，每股純益4.82元至5.02元；累計前九月每股純益4.25元，財測達成率達84.7%，距離獲利王台灣大的4.26元，僅一步之遙，按照此進度，預估全年可望超越財測高標。

針對一次性資產活化效益貢獻，簡志誠指出，旗下子公司光世代建設位於青埔的資產活化案子，伴隨今年陸續交屋，自8月起開始認列營收，整體規模約56億元，預估按照交屋狀況，有三到四個月認列高峰；未來持續進行內部資產活化，北中南都持續開發，可望有類似「南港匯智大樓」年租金貢獻破億的指標案。

過去中華電信每年租金收入約10億元，林榮賜指出，「南港匯智大樓」招商及進駐狀況蠻「滿」，滿租後每年可望貢獻2億元，且是長續性收入。

另一方面，中華電信持續節能減碳並增加綠電使用，簡志誠強調，面對2050淨零轉型，企業不僅要持續落實自身營運減碳，更深信淨零不只發生在機房與基地台，更扎根山林與土地之中。

簡志誠表示，今年以來綠電使用量超過7,000多萬度，今年綠電用量將達1億度，占全年用電量約13萬度比重持續提升。