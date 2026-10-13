接班第一年「連父親都不相信我」 志聖梁又文喊出AI算力人才倍增計畫

志聖工業（2467）總經理梁又文2022年接班，帶領集團轉型，半導體業績比重已超過七成，他13日表示接班初期「連父親都不相信我」，靠3~5年實績才建立信用，如今擺脫手工業模式，面對的是客戶10倍成長（一個order）要求跟挑戰，為此，內部除建立專屬AI算力，人才跟算力都要翻倍投資。

梁又文獲得2025年安永企業家獎年度大獎，並代表台灣參與 2026年安永世界企業家大獎，他13日出席論壇分享出席蒙地卡羅「安永世界企業家大獎」觀察，他坦言，台灣過度集中科技業，對其他產業較為陌生，但其實各國得獎者多來自非科技業，過去台灣消費性產品出海不易，未來隨台灣科技供應鏈集體出海，期望有機會帶動更多領域行銷全世界。

志聖成立已經60年，最早從的傳統工業烤箱起家，經歷PCB、顯示器（Display）設備的迭代，一路轉型至先進封裝與半導體供應鏈，今年上半半導體及先進封裝業務已經占營收比重超過七成，志聖也從過去手工業高度倚賴人工的製造產線，走向高效率製造。

梁又文表示，透過AI協助組裝流程都將有極大改變，過去從設計到模組要幾個月時間，但現在快速縮短，今年GTC大會，志聖與NVIDIA（輝達）及台積電（2330）發表合作專案，將原本需要30分鐘的物理模擬縮短至0.8秒即可完成。

志聖從2020年至2024年，在半導體領域的營收從1,600萬元爆發至16億元，但梁又文指出，台積電營收從1兆元成長至3兆元，對客戶而言，志聖這個單一設備商的產能規模依然太小。

他指出，客戶要求的成長周期已從「10年10倍」大幅縮短為「3至5年10倍」，也就是1個Order級別的成長，單打獨鬥絕對無法應付此種擴產需求，必須透過聯盟聯合作戰，設備商勢必要倚賴AI跟數位孿生技術，否則跟不上客戶需求，因此不僅志聖內部投資AI算力，未來算力要加倍，人才編制也要翻倍。

他表示，志聖除配給員工很好的AI的工具，自建算力。未來幾年會有一個很簡單的計畫，就是算力每年都要倍增，人才也要倍增。

他引述在飛機上看完的2024年台灣棒球12強經典賽紀錄片《冠軍之路》影片，這群不被看好的成員，透過專注團結各司其職，成功反敗為勝自詡，G2C+聯盟4家公司(志聖、均豪（5443）、均華（6640）、東捷（8064）)合計擁有2,400名員工，其中包含900名研發人員，他透露集中這些人力於專案上，研發速度跟交貨能力可以超過單一企業，讓流程跟隨組織與時俱進，組織則因應機制快速調整。

而回顧接班之路，梁又文坦言信任很重要，「其實一開始的時候，事實上不要講別人，連我父親都不相信我！」他指出，父親覺得他第一年接班是靠運氣，第二年還是運氣好，到第三年才覺得好像有點樣子，累積要三到五年才會建立那種「信賴跟信用感」。

他指出，把該有的財務營運的數字做出來，是最基本的，他舉志聖接班總經理角色之後，公司EPS沒有低於3元過，這就是最基本的成績。