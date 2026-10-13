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矽格集團再度以21.88億購置新竹科學園區科技廠房
IC封測業者矽格（6257）其子公司矽格聯測13日宣布，參與新竹科學園區創新二路1號科技廠房競標，最終得標總金額為新台幣21.88億。
矽格表示，該廠房原屬建漢科技股份有限公司，占地約7,870坪，建物約14,215坪，購置後將更能滿足美系大客戶在AI及AIConnectivity、CPU、GPU、ASIC及AI加速器等高效能運算晶片市場的強勁需求。
矽格指出，購買此廠房後，將聚焦AI互連、矽光子、高速光通訊、IC測試設備、研發及測試服務，以及AI ASIC晶圓及CoWoS晶片測試服務，再加上通用型IC測試及後段服務，透過設備自主研發與測試服務整合，提升先進測試技術能力。
矽格進一步說，新購廠房未來量產後，預估能較現有量產廠區再增加25%產能，將有效滿足客戶多元化需求，是繼2026年下半年投入量產的湖口二廠，以及預計2027年初接棒投產的中興三廠之後，新廠的加入將形成緊密的產能梯隊，持續為客戶提供具成本與技術優勢的全方位測試解決方案，挹注長期營運成長動能。
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