創見參加台北國際電子產業科技展 展出嵌入式鏡頭與DDR5記憶體

2026台北國際電子產業科技展將於10月20日至22日在台北南港展覽館登場。全球記憶體與儲存解決方案領導品牌創見資訊（2451）將於南港展覽館1館1樓J0506攤位，展出嵌入式鏡頭模組及DDR5-7200工業用記憶體模組。兩大產品線涵蓋影像擷取與高效運算，適用於智慧製造、工業檢測、機器人、智慧零售及Edge AI等多元應用，協助系統提升辨識效率、運算效能與資料完整性，滿足智慧化設備即時處理與長時間穩定運作的需求。

創見將展出涵蓋USB、MIPI CSI-2與GMSL2介面的全系列嵌入式鏡頭模組，並提供ISP影像調校與系統整合服務，加速Edge AI視覺應用導入。此次展出新品ECM101U2C與ECM301G2F，皆採用黑色整合式外殼，強化元件防護並簡化安裝。

ECM101U2C採用USB 2.0 Type-C介面，支援Full HD影像、最高60 fps及HDR；ECM301G2F搭載Sony STARVIS 2影像感測器，具備5MP解析度、140°廣角、HDR與NIR近紅外線成像能力，並支援GMSL2長距離傳輸及PoC同軸供電。多元介面與影像功能可因應工業檢測、機器視覺、機器人、智慧零售及自助服務設備等需求，提供清晰可靠的影像資料。

創見DDR5-7200工業用記憶體模組提供最高7200 MT/s傳輸速率，提升記憶體頻寬與資料處理效率，適用於Edge AI、工業自動化及高負載多工作業。產品陣容涵蓋CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM、ECC CSODIMM及RDIMM，可因應工業電腦、高效能嵌入式系統、工作站與伺服器的不同平台需求。

其中，CUDIMM、CSODIMM及其ECC系列皆搭載用戶端時脈驅動器（Client Clock Driver, CKD），有助降低高頻運作時的訊號雜訊與抖動；DDR5模組採用雙子通道架構，並整合電源管理晶片（PMIC）、1.1V低工作電壓及On-die ECC等技術，進一步提升存取效率、供電穩定性與運作可靠度。