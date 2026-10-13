快訊

日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

車頭嚴重變形！國1聯結車自撞「如折甘蔗」 後方一度回堵7公里嚴重紫爆

蔣萬安上「11點熱吵店」不藏了！私下真實面貌全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

續升綠能攜手太陽光電發電系統公會 參展台灣國際智慧能源周

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
續升綠能為中美晶集團旗下小金雞。獲董事長徐秀蘭（中）力挺。左起為續升綠能總經理陳蓓怡、董事長陳振乾。聯合報系資料照
續升綠能為中美晶集團旗下小金雞。獲董事長徐秀蘭（中）力挺。左起為續升綠能總經理陳蓓怡、董事長陳振乾。聯合報系資料照

續升綠能（7931）今日宣布參展「2026 台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」，並攜手「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會」（以下簡稱「太陽光電發電系統公會」）聯合展出，展現從再生能源開發、綠電供應、儲能整合到智慧能源管理的一站式企業能源解決方案。

本次展會，續升綠能將以「創能、售能、儲能、節能」四大服務為核心，全面展示一站式企業能源解決方案平台。除了致力於綠電供應，續升綠能更進一步整合太陽能專案開發與營運、多元再生能源綠電交易與轉供、智慧儲能及節能服務，並透過AI 智慧平台整合風力、太陽能及水力等多元再生能源，結合用電數據分析、智慧監控及綠電顧問服務，協助企業因應 RE100、SBTi、CBAM 等能源轉型與減碳需求。憑藉中美矽晶集團的產業資源與長期 B2B 服務經驗，以及高科技與半導體產業客戶基礎，續升綠能不僅著重綠電取得，更從能源組合、供應穩定、風險管理到長期履約提供整合服務，並持續布局離岸風電等多元綠電來源，為企業客戶打造兼具穩定性、韌性與長期服務能力的能源解決方案。

太陽光電發電系統公會長年致力於整合產業資源、健全系統技術標準與市場秩序，並積極促進產官學合作與提升工程安全品質。此次雙方透過聯合參展，結合續升綠能在企業能源服務與再生能源整合的實務經驗，以及公會在產業串聯與專業交流上的平台能量，共同呈現台灣光電產業從系統建置進一步延伸至綠電供應、儲能與智慧能源管理的多元發展。

續升綠能董事長陳振乾表示，面對用電大戶規範與企業減碳時程持續推進，企業對綠電取得、供電韌性、能源成本及整合管理的需求也日益提升。續升綠能的使命就是扮演企業能源轉型的最佳夥伴，從案場開發、規模化綠電轉供、儲能整合到能源管理，提供一站式專業服務。透過這次與公會的聯合參展，我們希望能為更多產業夥伴量身打造兼具成本效益與能源韌性的低碳能源方案，共同實現永續發展。

綠能

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「台灣國際淨零永續展」與「台灣國際智慧能源周」本周登場

AI機房停電怎麼辦？氫燃料電池成資料中心備援新解方

每年可省54萬電費！台科大用光電板搭配儲能 打造全台首座都市型校園微電網

台電業務邁向高度產業化

相關新聞

矽格集團再度以21.88億購置新竹科學園區科技廠房

為因應客戶對AI測試強勁需求， IC 封測廠業矽格（6257）其子公司矽格聯測參與新竹科學園區創新二路1號科技廠房競標。最終得標總金額為21.88億元。此廠房原屬建漢科公司，占地約7870坪，建物約14215坪。矽格集團購置後將更能滿足美系大客戶在AI及AI 連結（Connectivity）、中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）及AI加速器等高效能運算（HPC）晶片市場的強勁需求。

華南金獲利／前三季263億元創同期新高、直逼去年全年 年增32.4%

華南金（2880）13日公布自結獲利，9月稅後純益23.45億元，前三季稅後純益達263.67億元，較去年同期成長32.4%，每股盈餘（EPS）為1.88元，年化股東權益報酬率（ROE）達14.38%，獲利動能強勁，上述各財務指標皆創歷史同期新高。

美銀喊「台積電估值太便宜」 目標價升至3,260元

台積電（2330）法說在即，美銀證券出具最新報告指出，由於受惠先進製程訂單強勁，加上先進封裝產能擴張，因此上調2026-2028年獲利，在本益比仍相對偏低下，將目標價由3,100元調升至3,260元，給予「買進」評級。

AI狂潮擋不住！ 這檔9月營收創高股獲「強力買進」建議

台股9月營收出爐後，法人圈興起一波投資組合調整潮。其中單月營收創歷史新高的個股，包括技嘉（2376）、緯穎（6669）等，預期將在這波大盤修正趨勢中吸引法人單轉進，股價將相對抗跌有守。

接班第一年「連父親都不相信我」 志聖梁又文喊出AI算力人才倍增計畫

志聖工業（2467）總經理梁又文2022年接班，帶領集團轉型，半導體業績比重已超過七成，他13日表示接班初期「連父親都不相信我」，靠3~5年實績才建立信用，如今擺脫手工業模式，面對的是客戶10倍成長（一個order）要求跟挑戰，為此，內部除建立專屬AI算力，人才跟算力都要翻倍投資。

續升綠能攜手太陽光電發電系統公會 參展台灣國際智慧能源周

續升綠能（7931）今日宣布參展「2026 台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」，並攜手「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會」（以下簡稱「太陽光電發電系統公會」）聯合展出，展現從再生能源開發、綠電供應、儲能整合到智慧能源管理的一站式企業能源解決方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。