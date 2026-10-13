矽格集團再度以21.88億購置新竹科學園區科技廠房

為因應客戶對AI測試強勁需求， IC 封測廠業矽格（6257）其子公司矽格聯測參與新竹科學園區創新二路1號科技廠房競標。最終得標總金額為21.88億元。此廠房原屬建漢科公司，占地約7870坪，建物約14215坪。矽格集團購置後將更能滿足美系大客戶在AI及AI 連結（Connectivity）、中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）及AI加速器等高效能運算（HPC）晶片市場的強勁需求。

矽格公司進一步表示，購買此廠房後將聚焦AI互連矽光子高速光通訊IC測試設備研發及測試服務、AI ASIC晶圓及CoWoS晶片測試服務，以及通用型IC測試及後段服務。透過設備自主研發與測試服務整合，提升先進測試技術能力，新購廠房未來量產後預估能較現有量產廠區再增加25%產能，將有效滿足客戶多元化需求。

這也是矽格集團繼2026年下半年投入量產的湖口二廠，以及預計2027年初接棒投產的中興三廠之後，打造另一座全新的測試 廠，新廠的加入將形成緊密的產能梯隊持續為客戶提供具成本與技術優勢的全方位測試解決方案，挹注長期營運成長動能。