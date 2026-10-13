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華南金獲利／前三季263億元創同期新高、直逼去年全年 年增32.4%

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南金前三季累計獲利達263.6億元，已逼近2025年全年獲利264.2億元，全年獲利可望再創新高。圖/資料照片
華南金前三季累計獲利達263.6億元，已逼近2025年全年獲利264.2億元，全年獲利可望再創新高。圖/資料照片

華南金（2880）13日公布自結獲利，9月稅後純益23.45億元，前三季稅後純益達263.67億元，較去年同期成長32.4%，每股盈餘（EPS）為1.88元，年化股東權益報酬率（ROE）達14.38%，獲利動能強勁，上述各財務指標皆創歷史同期新高。

其中銀行年增24.30億元，成長13.10％，占集團獲利占比77%，證券、產險、創投、AMC及投信等非銀行子公司年增40.34億元，成長170%，累計獲利占比達23%，較去年同期提高12個百分點。

華南銀行9月稅後純益19.96億元，前三季稅後純益209.87億元，年成長13.10%，獲利維持穩健成長。9月稅後純益較上月減少，主要係股利旺季進入尾聲，股利收入減少，以及Fed升息影響SWAP既有部位之兌換收益減少。

隨新承作SWAP交易收益條件改善，預期有助於第4季金融操作收益表現。另前三季較去年同期成長13.10%，主要受惠於存放款業務穩健擴增、財富管理業務持續成長，以及掌握股市交易熱絡，靈活調整金融操作策略，帶動利息、手續費及金融操作三大核心收益同步提升。

受惠調整存放款結構逐漸展現成效，第3季放款較前季增加1,693億，穩健成長7%，NIM也同步提升5bps，帶動利息淨收益年成長12%；財務操作得宜，也帶動投資淨收益成長3%。

財富管理業務在基金、保險與外國債帶動下大幅成長32%，手續費淨收益突破138億元並成長29%；OBU及海外分行獲利43.70億元，年成長34%，占銀行稅後淨利21%，OBU分行獲利成長126%，因應台商全球供應鏈重組商機，將持續透過海外分行及OBU提供全球一條龍金融服務。

華南永昌證券9月稅後純益2.63億元，前三季稅後純益42.48億元，年成長215%，獲利表現亮眼。

華南產險9月稅後純益1.69億元，前三季稅後純益16.75億元，年成長32%，獲利持續穩健成長，主要受惠於商業火險及工程險業務提升，整體損失率較去年同期改善，核保利潤上升。

華南金創投9月稅後純益0.52億元，前三季稅後純益3.49億元、每股稅後盈餘1.74元，雙創歷史同期新高，營運績效表現亮眼，主要受惠於整體股市行情上揚，掌握有利時機實現持股處分利益，帶動整體獲利成長。

金控及旗下銀行、證券、產險、創投等4家子公司，前三季稅後淨利及稅後每股盈餘（EPS）均創歷史同期新高；金控、證券、產險及創投年化股東權益報酬率（ROE）亦同步改寫歷史同期紀錄，展現集團多元獲利動能。華南金前三季累計獲利達263.67億元，已逼近2025年全年獲利264.2億元，全年獲利可望再創新高。

華南金

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