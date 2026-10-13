愛普完成海外存託憑證發行訂價 成功募集4.16億美元

愛普*（6531）宣布已於10月12日完成海外存託憑證（GDR）發行之訂價，募集資金總額達4.16億美元。本次共發行740萬單位GDR，每單位表彰公司普通股2股，預計於盧森堡證券交易所掛牌。每單位GDR之發行價格為56.15美元（約合每股898元），較12日收盤價947元折價約5.22%；本次募資用途為支應外幣購料之需求。

這是愛普繼2022年1月完成1.9億美元GDR發行後，再度進入國際資本市場，公司於取得主管機關核准後，把握有利市場窗口啟動交易，短時間內即獲得5倍超額認購，並吸引多家國際知名投資人踴躍參與，充分彰顯資本市場對公司營運前景和中長期成長動能的高度肯定。瑞銀證券（UBS Securities）擔任本次發行之獨家全球協調人暨簿記管理人。

愛普近期營運表現亮眼，9月營收再創歷史新高，達11.9億元，月增15%、年增90%，反映公司產品布局逐步發酵。公司持續聚焦IoT、AI及高效能運算（HPC）等應用領域，隨著IoTRAMTM供不應求所帶動的調價效應，以及矽電容產品逐步上量的雙重帶動，營收展現良好成長態勢。

IoTRAMTM受惠於標準型記憶體供應短缺，客戶加速轉向採用客製化IoTRAMTM解決方案，帶動應用市場持續拓展，同時客戶陸續導入新一代ApSRAMTM產品，IoTRAMTM需求可望穩健成長。

至於S-SiCapTM則受惠於AI/HPC晶片功耗大幅提升，先進封裝去耦電容需求升溫，旗下IPC（Interposer with SiCap）系列產品持續放量，IPD（即分離式矽電容）亦憑藉先行者優勢，於今年第二季正式進入量產出貨階段，隨著供應鏈技術逐步成熟，加上市場供不應求，IPD後續營收表現樂觀可期，可望為S-SiCapTM產品線挹注強勁成長動能；VHMTM則鎖定高頻寬記憶體的AI及資料中心推論應用，隨客戶產品開發及驗證持續推進，預期自2028年起逐步量產並貢獻營收。

愛普表示，此次募資將進一步充實營運資金，支應公司營運規模快速成長所需的資金周轉需求，不僅支持公司擴大營收規模、持續深化市場布局，並鞏固公司中長期成長基礎，朝三大產品線營收占比各占三分一長期目標邁進。