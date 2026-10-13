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正文攜高通、gFiber 將邊緣AI導入Wi-Fi 8寬頻閘道器

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

正文科技（4906）13日宣布，攜手高通（Qualcomm）及營運商 gFiber, Inc.（原Google Fiber）合作開發全新AI原生Wi-Fi 8寬頻閘道器，並在Network X 2026展中發表，正式宣告將邊緣AI及下一代連線技術帶入家庭網路生活。

正文認為，將智慧科技導入家庭網路設備這款閘道器不僅是家庭網路核心，更被設計為可支援代理式AI的本地端平台，具備網路最佳化、設備感知、資安防護與主動式管理等功能。

AI原生Wi-Fi 8寬頻閘道器採用高通Dragonwing™ NPro A8 Elite平台，由正文進行產品工程設計，搭載正文子公司Genix Networks的智慧軟體，並由營運商gFiber推出服務，並預計成為首家部署該產品的營運商。

正文指出，AI原生Wi-Fi 8寬頻閘道器結合Wi-Fi 8四頻連線技術、邊緣AI（Edge AI）運算以及智慧軟體，提供更即時流暢的寬頻體驗；使用者可透過自然語言語音指令管理家庭網路，或存取支援的各項服務。相關請求指令，能在本地端即時處理，不僅有助於保護個人隱私，更能提升回應速度，並降低對雲端資源的依賴。

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