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續升綠能參加能源周展 推一站式企業能源解決方案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

續升綠能（7931）宣布於 10 月 14 日至 16 日參展「2026 台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」，並攜手「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會」（以下簡稱「太陽光電發電系統公會」）聯合展出，展現從再生能源開發、綠電供應、儲能整合到智慧能源管理的一站式企業能源解決方案。

本次展會，續升綠能將以「創能、售能、儲能、節能」四大服務為核心，全面展示一站式企業能源解決方案平台。除了致力於綠電供應，續升綠能更進一步整合太陽能專案開發與營運、多元再生能源綠電交易與轉供、智慧儲能及節能服務，並透過 AI 智慧平台整合風力、太陽能及水力等多元再生能源，結合用電數據分析、智慧監控及綠電顧問服務，協助企業因應 RE100、SBTi、CBAM 等能源轉型與減碳需求。憑藉中美矽晶集團的產業資源與長期 B2B 服務經驗，以及高科技與半導體產業客戶基礎，續升綠能不僅著重綠電取得，更從能源組合、供應穩定、風險管理到長期履約提供整合服務，並持續布局離岸風電等多元綠電來源，為企業客戶打造兼具穩定性、韌性與長期服務能力的能源解決方案。

太陽光電發電系統公會長年致力於整合產業資源、健全系統技術標準與市場秩序，並積極促進產官學合作與提升工程安全品質。此次雙方透過聯合參展，結合續升綠能在企業能源服務與再生能源整合的實務經驗，以及公會在產業串聯與專業交流上的平台能量，共同呈現台灣光電產業從系統建置進一步延伸至綠電供應、儲能與智慧能源管理的多元發展。

續升綠能董事長陳振乾表示，面對用電大戶規範與企業減碳時程持續推進，企業對綠電取得、供電韌性、能源成本及整合管理的需求也日益提升。續升綠能的使命就是扮演企業能源轉型的最佳夥伴，從案場開發、規模化綠電轉供、儲能整合到能源管理，提供一站式專業服務。透過這次與公會的聯合參展，希望能為更多產業夥伴量身打造兼具成本效益與能源韌性的低碳能源方案，共同實現永續發展。

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