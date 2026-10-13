美銀喊「台積電估值太便宜」 目標價升至3,260元

台積電（2330）法說在即，美銀證券出具最新報告指出，由於受惠先進製程訂單強勁，加上先進封裝產能擴張，因此上調2026-2028年獲利，在本益比仍相對偏低下，將目標價由3,100元調升至3,260元，給予「買進」評級。

美銀半導體產業分析師劉宇喬指出，台積電受惠蘋果2奈米系統單晶片（SoC）與超微（AMD）2奈米伺服器CPU的強勁備貨，第3季營收高於市場預期，預計第4季營收將季增10%-15%，帶動全年營收成長率有望年增40%以上。

儘管產能利用率與價格表現有利，但考量到2奈米及海外晶圓廠產能擴充所帶來的稀釋效應，第3、4季毛利率預期將保持穩健，劉宇喬預估分別為67%與67.8%，而非近期市場預期的進一步擴張（67%-68%及68%-69%）。

資本支出方面，在強勁的AI需求前景下，劉宇喬預估2026年為630億美元；為了進一步擴充N3、N2、A16、CoWoS-L及推進新技術量產，如CoPoS與CPO，2027年的投資額可能迎來另一波激增，估計將達830億美元。

劉宇喬說，設備製造商的微幅漲價可能會使台積電多支出10%的資本支出，但當產能在2028年開始量產時，將會反映在產品價值中，且由於供給吃緊，2027年第1季先進製程平均售價（ASP）也將調漲5%至10%。

至於台積電法說會的關注重點，劉宇喬認為有三：一、台積電對於在升息環境與自由現金流挑戰下面對雲端AI投資的看法；二、對市場、市場成長及資本支出承諾的評論；三、關於競爭、合作、及美國投資的最新進展。

由於AI帶動的獲利前景更加穩固，劉宇喬認為台積電的估值應當迎頭趕上，因此將2026-2028年每股稅後純益（EPS）各上調2%、3.5%、8.3%至112.46元、161.36元、203.48元，並將目標價由3,100元調升至3,260元，給予「買進」評等。這是10月以來，第八家調漲台積電目標價的外資。