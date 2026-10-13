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普鴻資訊自主研發13項PQC演算法程式 通過美國NIST認證

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

普鴻資訊（6590）宣布，自主研發的13項後量子密碼學（Post-Quantum Cryptography，PQC）演算法程式，成功通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）FIPS 140-3密碼演算法驗證計畫（Cryptographic Algorithm Validation Program，CAVP）認證（驗證編號 #A9146），通過這個認證標示著普鴻資訊深耕後量子密碼學領域的研發成果已經達國際領先水準，成為金融、政府、醫療等各個國家關鍵基礎設施中，以國造資安替代進口產品的最優選項。

量子電腦帶來的密碼破解資安威脅，隨著AI人工智慧的飛速發展、攻克多種多年數學難題而愈發緊迫，全球各國與科技大廠都在加速後量子遷移的步伐，金管會於今年六月發布了「金融業後量子密碼遷移指引」後正式吹響了號角，金融與政府單位紛紛將PQC解決方案的盤點與提升排上日程表。

普鴻資訊董事長林群國表示，普鴻早在2024年NIST剛推出PQC演算法草稿的時候就已經著手布局PQC技術的研發，當年更爭取到數發部的補助計畫，投入PQC演算法、企業金鑰管理（Enterprise Key Management，EKM）與國產PQC FPGA晶片的研發與整合。

林群國說，2026年更將此研發成果一舉取得了NIST CAVP FIPS 203（ML-KEM）、204（ML-DSA）、205（SLH-DSA）與三種AES加密模式（CBC/ECB/GCM）等演算法，普鴻已陸續將以這些CAVP認證演算法為核心，提升既有自研硬體亂碼化設備 （HSM）與ProTrust資料保護產品線，推出進階的PQC-Ready的產品，這不只是證明普鴻去年25周年提出的「資安國造、進口替代」的戰略決心，更是政府推動「數位主權、數位韌性」的最佳擁護。

普鴻 演算法 美國

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