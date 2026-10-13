京元電與輝達簽署預付款協議 將赴美建置測試產能

半導體測試廠京元電（2449）13日公告，董事會決議通過與輝達（NVIDIA）簽訂客戶預付款協議，由輝達預付款項，京元電及美國全資子公司AeternZ Semiconductor Testing Corporation將在美國建置產能，為輝達保留產能，並提供測試服務，預付款將以日後服務款項抵減。

京元電表示，此次協議旨在深化與客戶的長期合作關係，擴充美國測試產能，對未來財務及業務發展具正面效益。

京元電董事會今年7月已決議通過美國投資設廠案，將於美國設立孫公司並興建新廠，投資金額估在14億美元（約新台幣450億元）以內，為京元電近年來最大規模的海外投資案。

京元電當時指出，此次投資主要因應未來營運發展需求及全球供應鏈布局考量，後續將依照美國設廠進度與資金需求逐步投入，資金來源以自有資金或借款等方式支應。