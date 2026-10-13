三福化子公司取得美國新藥全球授權 搶攻乾燥症與血小板低下症市場

三福化（4755）子公司三福生醫13日宣布，與美國那斯達克上市公司艾諾斯生技（Ainos, Inc.）簽署授權協議，由三福生醫取得低劑量口服干擾素VELDONA新藥兩項適應症的全球開發、製造和商業化權利，未來將搶攻兩項新藥全球市場商機。

根據授權協議，三福生醫將在合約生效後支付授權金予艾諾斯生技，未來如進行再授權，亦將依合約支付相關費用及再授權收入分潤。此外，針對VELDONA未授權之其他15個適應症，三福生醫亦保有優先議約權。

三福生醫表示，這兩項適應症包括：修格蘭氏症後群（Sjögren’s Syndrome, 又稱乾燥症）及血小板低下症（Thrombocytopenia），其中「乾燥症」適應症已在美國完成第二/三期臨床試驗，累積相當規模的人體臨床研究資料，為其安全性、耐受性及潛在的症狀緩解效果提供臨床評估基礎。

公司說明，乾燥症是一種慢性自體免疫疾病，患者的免疫系統會異常攻擊自身的外分泌腺如淚腺、唾液腺，造成口乾、眼乾的困擾，甚至影響關節、肺、腎及神經系統等多重器官。根據Vantage Market Research的市場預測，隨著未來十年內乾燥症新藥持續開發及獲准上市，全球乾燥症的市場規模預估將從目前32億美元成長到約61億美元。

此外，在台灣進行的一項預防C型肝炎復發的隨機、雙盲、安慰劑對照第二期臨床試驗中，研究發現服用低劑量（500 IU）的組群患者，其平均血小板數量於24周治療期間呈現上升趨勢恢復到正常值以上，且停藥後追蹤至48周時，仍持續上升且均維持在正常值之上；反之，服用高劑量（1,500 IU）及安慰劑組群的患者，則從未能恢復到正常值。相關研究成果發表於國際醫學期刊，並取得美國及台灣共四件相關專利。

三福生醫董事長巫信弘強調，很高興能將VELDONA加入公司日益增長的創新治療藥物中，強化自體免疫產品組合，符合公司長期研發策略。VELDONA在美國第二/三期臨床試驗數據相當豐富及正面，三福生醫期待加速VELDONA在該二項適應症的臨床進展，早日獲准上市，提供乾燥症及血小板低下症全球患者安全，有效且醫療價格合理（Affordable healthcare）的治療新選擇。

艾諾斯生技董事長暨執行長蔡群賢表示，很高興能與三福生醫合作。對於艾諾斯生技而言，三福生醫擁有新藥開發經驗豐富的人才團隊、充沛醫療網絡和創新的營運策略，是公司實力堅強的策略合作夥伴。期待雙方合作共同將VELDONA這二個重要適應症加快研究開發及商業發展進程。