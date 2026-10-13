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三福化子公司取得美國新藥全球授權 搶攻乾燥症與血小板低下症市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
三福化工子公司三福生醫與美國艾諾斯生技共同舉行授權簽約記者會，由艾諾斯生技董事長蔡群賢（左）與三福生醫董事長巫信弘共同見證雙方合作。三福生醫／提供
三福化工子公司三福生醫與美國艾諾斯生技共同舉行授權簽約記者會，由艾諾斯生技董事長蔡群賢（左）與三福生醫董事長巫信弘共同見證雙方合作。三福生醫／提供

三福化（4755）子公司三福生醫13日宣布，與美國那斯達克上市公司艾諾斯生技（Ainos, Inc.）簽署授權協議，由三福生醫取得低劑量口服干擾素VELDONA新藥兩項適應症的全球開發、製造和商業化權利，未來將搶攻兩項新藥全球市場商機。

根據授權協議，三福生醫將在合約生效後支付授權金予艾諾斯生技，未來如進行再授權，亦將依合約支付相關費用及再授權收入分潤。此外，針對VELDONA未授權之其他15個適應症，三福生醫亦保有優先議約權。

三福生醫表示，這兩項適應症包括：修格蘭氏症後群（Sjögren’s Syndrome, 又稱乾燥症）及血小板低下症（Thrombocytopenia），其中「乾燥症」適應症已在美國完成第二/三期臨床試驗，累積相當規模的人體臨床研究資料，為其安全性、耐受性及潛在的症狀緩解效果提供臨床評估基礎。

公司說明，乾燥症是一種慢性自體免疫疾病，患者的免疫系統會異常攻擊自身的外分泌腺如淚腺、唾液腺，造成口乾、眼乾的困擾，甚至影響關節、肺、腎及神經系統等多重器官。根據Vantage Market Research的市場預測，隨著未來十年內乾燥症新藥持續開發及獲准上市，全球乾燥症的市場規模預估將從目前32億美元成長到約61億美元。

此外，在台灣進行的一項預防C型肝炎復發的隨機、雙盲、安慰劑對照第二期臨床試驗中，研究發現服用低劑量（500 IU）的組群患者，其平均血小板數量於24周治療期間呈現上升趨勢恢復到正常值以上，且停藥後追蹤至48周時，仍持續上升且均維持在正常值之上；反之，服用高劑量（1,500 IU）及安慰劑組群的患者，則從未能恢復到正常值。相關研究成果發表於國際醫學期刊，並取得美國及台灣共四件相關專利。

三福生醫董事長巫信弘強調，很高興能將VELDONA加入公司日益增長的創新治療藥物中，強化自體免疫產品組合，符合公司長期研發策略。VELDONA在美國第二/三期臨床試驗數據相當豐富及正面，三福生醫期待加速VELDONA在該二項適應症的臨床進展，早日獲准上市，提供乾燥症及血小板低下症全球患者安全，有效且醫療價格合理（Affordable healthcare）的治療新選擇。

艾諾斯生技董事長暨執行長蔡群賢表示，很高興能與三福生醫合作。對於艾諾斯生技而言，三福生醫擁有新藥開發經驗豐富的人才團隊、充沛醫療網絡和創新的營運策略，是公司實力堅強的策略合作夥伴。期待雙方合作共同將VELDONA這二個重要適應症加快研究開發及商業發展進程。

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