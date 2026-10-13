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泓德能源喜獲JC-STAR認證 衝刺海外儲能商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

再生能源系統廠泓德能源（6873）將於2026台灣國際智慧能源周攜手旗下星星電力、星舟快充及自有能源設備品牌TAITEN共同參展。其中，TAITEN五項儲能相關產品近期取得日本JC-STAR ★1資安標章，進一步強化集團能源設備布局及海外市場拓展。

泓德能源總經理周仕昌表示，隨著電力需求快速成長，加上儲能成本下降、放電時數拉長，市場對容量的想像也正在改變，價值不再只取決於持有多少容量，更在於能否在需要的時間有效調度。AI透過預測、最佳化與即時調度，將進一步提升容量的運用效率與市場價值。泓德能源將持續整合能源資產及設備、AI與電力交易能力，擴大可管理、可調度的電力資源，讓每一度電發揮最大價值。

TAITEN 儲能通訊控制產品取得 JC-STAR 認證 強化日本儲能市場布局

隨著能源設備加速聯網，資安與通訊控制能力也成為智慧電力基礎建設的重要環節。日本經濟產業省（METI）近年推動JC-STAR資安標章制度，隨高壓及特高壓光電與儲能新申請併網案件自2027年4月起納入相關要求，資安認證重要性進一步提升，再生能源及儲能業者也需提前因應相關規範。

泓德能源自有能源設備品牌TAITEN共有五項產品取得JC-STAR ★1資安標章，包括儲能變流器（PCS）、儲能本地控制器、電池管理系統（BMS）及能源管理系統（EMS），涵蓋儲能系統從電池管理、充放電控制到能源管理的主要環節。未來TAITEN將持續推進旗下能源設備取得JC-STAR認證，擴大符合日本市場資安要求的產品陣容，不僅強化拓展日本市場的產品基礎，也將支援泓德能源在日本的儲能開發與營運布局。

星星電力今年綠電轉供量逾2.5億度 星舟快充擴大充電資產布局

在電力服務端，星星電力持續擴大企業綠電服務，2026年至今綠電轉供量已逾2.5億度，並從綠電購售與電力交易延伸至表後儲能、備用容量及風光儲整合，提供更貼近企業用電需求的能源組合。同時，星星電力積極布局虛擬電廠（VPP），AI電力交易決策平台亦於海外市場展現亮眼成果，澳洲南澳Templers儲能案場近30日電力交易表現居南澳之冠；日本北海道Helios儲能案場則在10月初創下單日324萬日圓（約新台幣65萬元）收益，最佳收益達成率高達95.6%，展現在市場預測、交易策略與儲能調度上的實力。

星舟快充則持續布局充電站投資與營運服務，今年5月推出充電站加盟計畫，搭配ThorAI選址平台，以大數據分析充電熱區、競爭環境及預期收益，協助加盟主評估適合站點，目前已累計8站加盟投資案。同時，星舟快充整合AmpGO充電漫遊平台及跨平台流量入口，從選址、建置到導流與24小時營運管理提供一站式服務，提升充電站營運效益並持續拓展全台充電服務網絡。

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