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東陽獲利／前九月稅前淨利32.14億元、每股賺5.42元 超越去年同期
汽車零組件廠AM 龍頭東陽（1319）獲利持續成長，13日公布前三季自結合併稅前淨利達32.14億元，累計稅前EPS 5.42元，已超越去年同期的5.35元。
東陽準備迎接第4季傳統旺季，隨著訂單動能持續回升，東陽積極開發新產品、擴充產能及提升設備效率，全力滿足客戶需求，持續推升營運表現。
東陽9月自結合併稅前淨利3.86億元，稅前EPS 0.64元，較去年同期成長16%，展現營運動能。累計今年前九月合併稅前淨利32.14億元，累計稅前EPS 5.42元，較去年同期增加0.07元，獲利進一步提升。
展望第4季，東陽看好傳統旺季帶動的訂單需求，將持續深化OEM及AM兩大業務領域的專業人才培育，推動AI技術應用，並透過新產品開發、產能擴充及設備效率提升，強化生產與供應能力，以因應客戶需求。
此外，東陽也將ESG理念融入企業經營，持續強化營運體質與競爭優勢，厚植長期成長基礎，鞏固市場地位。
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