東陽獲利／前九月稅前淨利32.14億元、每股賺5.42元 超越去年同期

大魯閣（1432）海外市場布局再下一城，日本大魯閣首波兩個據點關東地區「千葉店」及「宇都宮店」於10月10日正式開幕。兩店透過收購既有棒壘球打擊場進行改造升級，以較低的資本投入及較短的籌備時間進入日本市場，並導入台灣成熟的運動娛樂經營模式及棒球科技，作為未來加速日本市場拓點的營運模組。

2026-10-13 15:22