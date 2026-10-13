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康舒參展台灣智慧能源周 以逾百座案場經驗拓展綠能服務

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

康舒科技（6282）將於10月14日至16日參加於台北南港展覽館舉行的2026台灣國際智慧能源周，以「光啟動能，驅動永續未來」為主題，展示涵蓋太陽光電建置與維運、表後儲能及智慧能源監控的綠能服務布局。康舒在台灣已累積超過100座太陽光電案場、逾140MW的建置實績，本次將以既有工程經驗與能源技術能力為基礎，展現持續深化企業綠能服務的發展方向。

在太陽光電建置與維運方面，康舒具備水面型、地面型及屋頂型等多元案場經驗，提供從場域評估、系統規劃、工程建置到併網營運的一站式服務，並透過即時監控、定期巡檢與設備維護，協助案場維持穩定運轉與長期發電效益。此外，康舒亦將展示表後儲能及能源管理系統（EMS）的相關應用，聚焦企業供電韌性、能源數據可視化與用電最佳化等需求，呈現從再生能源建置到能源管理的多元服務布局。

康舒科技電源與能源事業發展副總經理李忠憲表示，隨著企業對能源效率、供電韌性及永續發展的要求持續提高，綠能市場正從單一的再生能源建置，朝向更全面的能源整合與管理發展。台灣是康舒綠能事業的重要發展基地，我們將從既有的案場建置與工程整合優勢出發，持續深化儲能與智慧監控的應用，進一步提升能源運轉管理與用電最佳化的服務能力，協助企業提升能源使用效率、優化用電成本，並創造長期的能源效益。

康舒期望透過此次參展，與企業用戶、能源服務業者及產業夥伴深化交流，了解不同場域在再生能源應用、儲能及能源管理上的實際需求，持續推動相關技術與服務的整合應用，協助企業兼顧能源使用效率、營運成本與永續發展目標。

康舒 綠能

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