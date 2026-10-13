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點點心Signartue攜手遠百竹北推公益一日店長 關懷那山麻谷兒童

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠東百貨竹北店 X 點點心Signartue一日店長．公益捐贈活動13日舉行，左起遠東百貨副總經理陳佑任、新竹縣尖石鄉那山麻谷社會福利發展協會理事長白美莉、緯豆集團董事總經理劉峻緯。圖／點點心提供
遠東百貨竹北店 X 點點心Signartue一日店長．公益捐贈活動13日舉行，左起遠東百貨副總經理陳佑任、新竹縣尖石鄉那山麻谷社會福利發展協會理事長白美莉、緯豆集團董事總經理劉峻緯。圖／點點心提供

遠百（2903）竹北店與緯豆集團旗下人氣港式點心品牌「點點心Signartue」強強聯手，於13日舉辦「遠東百貨竹北店 X 點點心Signartue一日店長．公益捐贈活動」。活動特別邀請遠東百貨副總經理陳佑任與緯豆集團董事總經理 劉峻緯共同擔任一日店長，並宣布捐贈優質物資予在地兒童關懷單位「那山麻谷」，將商業品牌合作的影響力延伸至在地關懷與社會回饋，展現企業攜手傳遞溫暖的正向力量。

活動現場由十興國小直笛團的小朋友們帶來純真動人的直笛演奏拉開序幕，清亮悠揚的笛聲為整場活動注入滿滿活力與溫馨氛圍，隨後遠東百貨副總經理陳佑任與緯豆集團董事總經理 劉峻緯一同進行品牌剪綵儀式，象徵雙方合作邁向新里程碑。

活動重頭戲由副總經理陳佑任與董事總經理劉峻緯親自體驗點點心超人氣招牌「盲抽豬仔包」帶來的驚喜開蓋，滿滿療癒感，傳遞快樂與溫暖。

這次公益捐贈活動特別以那山麻谷為受贈單位，點點心現場捐贈熱銷商品「金沙瓦芙禮盒」，希望將濃郁香醇的美味轉化為實質的關懷，陪伴孩子們快樂成長。

遠東百貨副總經理陳佑任表示：「遠東百貨長年致力於深耕在地、參與社會公益。本次非常榮幸能與點點心合作，透過一日店長的形式，不僅為顧客帶來豐富的品牌體驗，更能實質關懷當地的兒童關懷單位，讓愛心在地落腳。」

緯豆集團董事總經理劉峻緯亦分享：「點點心一直以來傳遞快樂與美味，這次很開心能跟遠百竹北齊心做公益。看到那山麻谷孩子們燦爛的笑容，是我們最棒的收穫。未來點點心也會持續結合品牌力量，投入更多社會公益活動。」

遠東百貨竹北店與點點心透過「一日店長．公益捐贈」活動，完美結合品牌影響力與社會責任。未來雙方也將持續秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，串聯更多在地資源，推動多元公益關懷計畫，為社會注入源源不絕的正向能量。

遠東百貨竹北店 X 點點心Signartue一日店長．公益捐贈活動13日舉行。圖／點點心提供
遠東百貨竹北店 X 點點心Signartue一日店長．公益捐贈活動13日舉行。圖／點點心提供

遠百 點心 竹北

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