台式打擊場攻進棒球大國！大魯閣日本雙店開幕 年底再開匹克球俱樂部

大魯閣（1432）海外市場布局再下一城，日本大魯閣首波兩個據點關東地區「千葉店」及「宇都宮店」於10月10日正式開幕。兩店透過收購既有棒壘球打擊場進行改造升級，以較低的資本投入及較短的籌備時間進入日本市場，並導入台灣成熟的運動娛樂經營模式及棒球科技，作為未來加速日本市場拓點的營運模組。

日本擁有深厚的棒球文化與廣大的棒球人口，打擊場具有穩定的市場基礎，但現有場館多以傳統投球機及單一打擊服務為主，部分場館面臨服務單一及營運模式缺乏創新等挑戰。相較日本傳統打擊場，大魯閣「台式打擊場」結合多元球速與科技互動，增加飛鏢機、娃娃機等遊戲娛樂及親子休閒服務，將棒球打擊從單純的練習活動，延伸為適合家庭、朋友及年輕族群參與的運動娛樂體驗。

大魯閣看好日本既有打擊場的轉型商機，將持續尋找合適場館，透過收購、設備升級及營運內容優化，以較低資本支出加速拓點，提升場館使用率與營收效益，逐步建立可複製的日本營運模式。

除了傳統打擊娛樂，大魯閣也將日本據點作為棒球運動科技的實際應用場域。第一階段導入美國HitTrax打擊系統，透過即時數據分析與互動競賽功能，提升打擊體驗與訓練效率；後續更規劃導入台灣自主研發的AI棒球打擊教練，提供個人化打擊分析與訓練建議，驗證台灣運動科技在日本成熟棒球市場的發展機會。

大魯閣表示，日本市場將以「親民價格、高品質體驗」為定位，吸引家庭、學生及棒球愛好者，並透過實體據點促進台日青少年、球隊及教練的交流，讓打擊場不只是運動娛樂場所，也是棒球科技應用與交流的平台。

除了棒壘球打擊場，大魯閣也積極布局日本的匹克球市場。與JR東日本集團旗下「JR東日本都市開發株式會社」戰略合作，以大魯閣運動休閒項目為主題，開發活化鐵路沿線空間。預計於2026年12月下旬，在千葉縣JR下總中山站附近，開設首家「大魯閣匹克球俱樂部」(TAROKO Pickleball Club)，正式進軍日本匹克球市場。

該場館利用鐵路高架橋下空間打造全天候匹克球場，初期設置2面球場，預計2027年起陸續擴充。並將與日本匹克球聯盟合作，逐步發展連鎖經營模式。

美國5店、日本2店 海外布局邁入下一階段

大魯閣近年積極拓展海外市場，美國已開設5家據點，包括德州Katy、San Antonio，以及亞利桑那州Mesa、Chandler、Gilbert，透過大型室內運動娛樂中心與既有戶外場館改造，持續驗證不同店型的營運模式。此次日本千葉、宇都宮雙店開幕，則進一步驗證承接既有場館、以較低資本投入快速拓點的發展模式。隨著美國5店、日本2店陸續加入營運，大魯閣海外布局第一階段目標正式達成。

展望下一階段，大魯閣將以「輕資產拓點、多元運動娛樂、棒球科技應用」為發展方向，持續深化美日市場經營，打造源自台灣、走向國際的棒球運動娛樂品牌。