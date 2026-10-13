緯創、緯穎聯手進軍OCP展會 大秀AI解決方案

緯創（3231）與緯穎共同參加於美國加州聖荷西舉行的2026 OCP全球高峰會（OCP Global Summit 2026），以「Create AI Beyond Limits」為核心主軸，展示多項AI解決方案與技術應用。

本次展示聚焦「Powering the AI Factory: Next-Generation AI Compute and Storage Systems」，涵蓋新世代AI運算與儲存系統，包括NVIDIA（輝達） Vera Rubin NVL72平台、NVIDIA Vera CPU Rack、NVIDIA CMX情境記憶體儲存平台、NVIDA Spectrum-X Ethernet Photonics、NVIDIA HGX Rubin NVL8平台等產品線展示。

緯創資緯穎表示，公司完成NVIDIA最新機架級平台的就緒準備，整合72顆NVIDIA Rubin GPU、36顆NVIDIA Vera CPU並搭載NVIDIA NVLink、NVIDIA ConnectX-9 SuperNICs及NVIDIA BlueField-4 DPU。平台採全液冷設計，兼具韌性、能源效率與擴充性，並針對AI訓練、推論與推理應用進行最佳化，滿足AI Factory對高效能AI基礎架構的需求。

NVIDIA Vera CPU機架提供擴展強化學習（Reinforcement Learning）與Agentic AI系統所需的CPU基礎架構。基於NVIDIA MGX架構，並整合NVIDIA Spectrum-X Ethernet networking，每個機架可支援超過22,500個並行執行環境（concurrent execution environments），相較傳統CPU基礎架構，以兩倍速度完成工作負載進而提升效率達兩倍。

另外，NVIDIA CMX情境記憶體儲存平台是一個全新的AI原生儲存基礎架構，旨在加速大規模代理式推理。NVIDIA CMX由NVIDIA BlueField-4 STX Storage Processor、NVIDIA DOCA以及NVIDIA AI軟體驅動，可擴展GPU KV快取的有效容量，實現AI Pod內情境資料的高頻寬共享，並釋放關鍵運算資源與電力，以支援代理式AI推論。

NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics以 Spectrum-6為基礎，整合200G共封裝光學（CPO）以支援800 GbE網路，並專為NVIDIA Rubin世代的NVIDIA加速運算平台而設計。NVIDIA Spectrum-X Ethernet網路平台可大規模解決網路壅塞問題，透過整合共封裝光學提升可靠性，並採用直接液冷技術提升資料中心效率，並提供實現高峰AI網路效能所需的先進能力。