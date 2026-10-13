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上市公司9月營收年增47.28％ 電子通路、油電燃氣、電腦及周邊最猛

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業31家）共計1,054家，皆已於115年10月12日前完成115年9月營收申報作業。

依據前開上市公司公告115年9月營收顯示，9月份全體上市公司營收總計6兆1,679億元，較114年同期成長1兆9,801億元（47.28%），營收成長公司共760家，衰退公司共294家。另累計至115年9月全體上市公司營收總計45兆1,846億元，較114年同期成長12兆5,120億元（38.3%），營收成長公司共739家，衰退公司共315家

證交所表示，經瞭解全體上市公司9月份營收成長較大之產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，油電燃氣業因中東戰事，推升產品價格，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致本月較114年同月成長；9月份營收衰退較大之產業，貿易百貨業因個別公司於9月份起合併子公司減少，致本月較114年同月營收衰退。

全體上市公司累計至115年9月營收成長較大之產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體受惠AI應用與高效能運算需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，水泥工業因進口低價水泥競爭及中國大陸市場需求放緩，運動休閒業因外銷市場需求轉弱，且全球庫存調整，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs。

上市公司 營收

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