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資產活化建功 本業穩健成長…中華電信2026年獲利可望超越財測高標

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）近期公布前九月每股純益4.25元，營收、獲利都超越財測目標，除5G、光纖寬頻以及智慧資通訊業務持續成長外，資產活化也建功，中華電信董事長簡志誠指出，除桃園青埔合建案隨著交屋陸續認列營收外，「南港匯智大樓」出租狀況也蠻滿的，預估每年貢獻2億元租金，本業加上資產活化推升全年獲利可望超越財測高標。

簡志誠與中華電信總經理林榮賜出席中華電信13日舉辦「全臺首例竹林經營碳匯專案通過環境部註冊申請審查發布會」，簡志誠強調，面對2050淨零轉型，企業不僅要持續落實自身營運減碳，更深信淨零不只發生在機房與基地台，更扎根於山林與土地之中。

中華電信2026年財測目標，營收上看2,436.8億元，每股純益4.82元至5.02元之間，近期中華電信連兩個單月每股純益來到0.57元，累計前九月每股純益4.25元，財測達成率達84.7%，更距離獲利王台灣大（3045）的4.26元，僅一步之遙，按照此獲利進度，預估全年可望超越財測高標。

而面對媒體詢問營收及獲利表現亮眼，除本業穩定成長，一次性資產活化效益貢獻，簡志誠指出，旗下子公司光世代建設位於青埔的資產活化案子，伴隨今年陸續交屋，自8月起開始認列營收，整體規模約40至50億元，預估按照交屋狀況，有三到四個月認列高峰；未來持續進行內部資產活化，主軸是以租代售，未來北中南都持續開發，可望有類似「南港匯智大樓」年租金貢獻破億的指標案。

林榮賜指出，「南港匯智大樓」招商及進駐狀況蠻滿，滿租後每年可望貢獻2億元，且是長續性收入，過去中華電信每年租金收入約10億元，今年光南港案就會淨增加2億元。

另一方面，中華電信持續節能減碳並增加綠電使用，簡志誠表示，今年以來綠電使用量超過7,000多萬度，今年綠電用量將達1億度，占全年用電量約13萬度比重持續提升

此外，簡志誠表示，中華電信推動節能減碳有兩大引擎，一是科技減碳，二是擴大再生能源使用，兩者都必須做到極致。

林榮賜指出，今年以來中華電信已經減碳15.2萬公噸，全年達成率96%，相較2020年基準年已經減碳24.5%，減碳的同時，本業營運持續成長超過一成，目前綠電使用已IDC為主，占整體IDC用電量的38%至39%，目標是2030年IDC全面使用綠電。

中華電信也持續採購綠電，林榮賜指出，中華電信透過簽署企業購電協議（CPPA），長期鎖定綠電，預計2027至2047年間，將轉供約46億度的再生能源。

中華電信 營收

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