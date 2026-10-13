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上市櫃公司9月營收續締新猷 法人建議優先關注這幾檔
受惠大型雲端服務供應商（CSP）資本支出維持高檔，及輝達（NVIDIA）新一代AI平台陸續進入量產帶動，上市櫃公司9月營收再度改寫歷史新高紀錄，法人維持對台股中長期展望正面看法，建議拉回擇優布局。
在投資策略方面，法人認為，可優先關注第3季營收達成率優於預期，且第4季營運動能進一步增強個股，包括和碩（4938）、創意（3443）、緯穎（6669）、頎邦（6147）、聯茂（6213）、台光電（2383）及欣興（3037）等，主因除營運表現超標，並具備產業成長趨勢與獲利上修潛力，可望持續吸引資金青睞。
大型本國投顧分析，觀察追蹤的30個主要產業族群，第3季整體營收達成率優於預期。其中，科技族群符合或優於預期的比重約達78%，非科技族群亦達 75%，顯示大多數企業營運表現優於原先市場預估，企業獲利動能持續向上。
科技產業方面，法人表示，AI伺服器供應鏈表現仍最為亮眼，營收動能持續優於預期，被動元件、消費性IC設計及記憶體等與AI間接相關的次產業也出現明顯回溫跡象，顯示AI投資循環正逐步擴散至更廣泛電子產業。
手機族群部分，組裝代工營收達成率高達127%，居各次產業之冠，主因在於和碩受惠iPhone新機拉貨帶動，加上AI伺服器業務開始明顯貢獻營收，推升整體表現大幅優於預期。
傳產族群則以工業自動化、餐飲及航空產業表現相對突出，第3季營收普遍維持穩健成長趨勢。
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