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南亞前三季大賺逾一個股本 法人調升獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

南亞（1303）本業及業外表現同步強勁，第3季自結每股稅後純益（EPS）4.9元，大幅優於預期，累計前三季大賺逾一個股本，法人預期，第4季隨高階產品放量及漲價動能延續，調升獲利預估值及目標價

投顧法人分析，南亞受惠人工智慧（AI）推升材料漲價趨勢，及Ｍ6以上高階產品逐步放量，帶動產品組合持續優化，第3季電子材料營收占比攀升至58.1%，加上南亞科（2408）、台塑化業外轉投資收益貢獻，獲利繳出亮麗成績單。

以電子材料產品研發進度來看，樹脂方面，法人指出，高階銅箔基板搭配自行研發的碳氫樹脂，產品無需使用石英布即可達理想電性，應用於驗證中的 M9、M10，及下世代Ｍ11以上規格，目前各項測試數據表現優異。

玻纖布方面，隨AI強勁需求與織布機產能受限，預計2027年高階玻纖布持續緊缺，目前T-glass產能提升至每月數萬米，Low DK2透過日東紡合作穩定取得配額，成為推進高階材料的競爭優勢。

銅箔部分，南亞自行開發的HVLP 4已應用在送樣的M9、M10，並持續開發 HVLP5、HVLP6及超薄銅箔。目前M7、M8已量產，且與雲端服務供應商客戶洽談訂單，預計第4季產量躍升，M9、M10預計2027年上半年取得驗證結果；協助日東紡織造的特殊玻纖布預計2027年達成20％生產目標。

法人認為，在研發與垂直整合優勢下，南亞結合完整的自有材料供應能力，以高效推進產品認證與量產，並對未來材料規格升級、客製化配方調整、規模化量產、成本控管等帶來長期競爭利基。

南亞 法人 目標價

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