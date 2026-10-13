南亞第3季獲利暴增10.9倍！股價漲勢卻輸台塑化 盤中飆逾8%

台塑四寶12日公布第3季獲利暨9月營收，其中南亞（1303）、台塑化（6505）獲利最佳，南亞第3季稅後純益388.3億元，年增約10.9倍，每股純益4.9元；台塑化第3季稅後純益262.89億元，年增約206.1%，每股純益2.76元。南亞指出，第3季獲利創下單季新高，主要來自本業營業利益及南亞科（2408）投資收益大幅成長所致。股價來看，13日台塑化大漲逾8%，南亞上漲逾3%，台塑化漲勢勝過南亞。

南亞第3季獲利創歷史新高，單季EPS達4.90元，其中業外淨收益達289.1億元，占稅前獲利61%，主要受惠南亞科記憶體業績大幅成長，單季認列南亞科投資收益235.6億元，貢獻EPS達2.97元，占整體EPS約六成。今年前三季大賺逾一股本，每股純益10.07元。

不過，南亞本業同樣表現強勁，電子材料包含低介電與低熱膨脹玻纖、細晶粒銅箔、自研碳氫樹脂與超低損耗銅箔基板等，整體占營收占比提升至58.1%，第3季營業利益季增96.1%，營業淨利率達到30.9%。

南亞表示，AI需求帶動PCB板持續往多層化、製程與配方複雜化發展，但供應端產速慢、

交期長，供給增速跟不上需求擴張，以至於售價不斷上漲，電子材料獲利大幅增加。

台塑化第3季稅後純益262.89億元，創單季新高，季增26.5%，年增約206.1%，每股純益2.76元；前三季純益674.74億元，同期最佳，年增約13.2倍，每股純益7.08元。主要受惠中東原油到貨回穩，煉油廠產能利用率回升至91.2%，帶動煉製量與產品銷售量大幅增加，加上全球成品油供應持續吃緊、外銷油品價差擴大，推升煉油事業獲利。