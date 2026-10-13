長鑫新技術這麼強？全球記憶體股重挫 南亞科狂賺876億仍回測季線

南亞科（2408）第3季獲利創歷史新高，記憶體股13日卻遭遇沉重賣壓。中國長鑫存儲傳出年底前將推出採用4F²架構的伺服器DDR5記憶體產品，引發市場對未來供給擴張及產業競爭的疑慮，南亞科、華邦電（2344）、晶豪科（3006）盤中紛紛重挫逾7%，南亞科一度跌破500元、下探481.5元，測試季線支撐，記憶體族群面臨獲利基本面與長期競爭風險的拉鋸。

南亞科12日公布第3季財報，受惠DRAM平均售價（ASP）季增逾60%，單季合併營收達1,336.49億元，季增61.9%、年增611.7%；毛利率升至85.7%；稅後純益876.27億元，季增74.6%；每股純益25.4元，獲利與EPS雙創歷史新高。總經理李培瑛並看好第4季DRAM價格續漲，毛利率有機會再高於第3季；目前長期供貨合約涵蓋率約50%至70%，部分客戶希望將短約延長至3年甚至更久，顯示當前記憶體供給仍然吃緊。

不過，市場焦點轉向中國記憶體廠的技術進展。長鑫存儲透露，4F² DRAM架構研發取得新進展，計畫於2026年底前推出結合4F²架構與混合鍵合技術的DDR5 RDIMM伺服器記憶體產品，顯示其布局正從既有DRAM產品進一步延伸至伺服器市場。

4F²是新一代DRAM儲存單元架構，相較目前主流的6F²架構，理論上可縮小單一儲存單元占用面積，提升晶片密度，為後續製程微縮與成本改善提供空間。市場關注的是，若長鑫能順利克服良率、效能、可靠性及客戶驗證等關卡，未來可能逐步提高伺服器記憶體市場的競爭力。

值得注意的是，長鑫宣布技術進展及產品推出計畫，並不代表已經完成大規模量產，更不能直接推論其技術與產品已全面超越三星等國際大廠。後續仍須觀察產品實際規格、量產時程、良率及客戶導入情況，才能評估其對全球DRAM供需與價格的實質影響。

國際記憶體股同步承壓，日股鎧俠重挫逾1成，南韓三星電子盤中一度重挫逾7.5%、SK海力士跌逾4%，韓股跌幅擴大至6.5%以上，美國記憶體與儲存類股也受到波及。市場憂慮的焦點不僅是新技術本身，更在於中國業者若持續擴產、提高產品層級，可能改變中長期供給與價格競爭格局。

對台灣記憶體族群而言，短期仍有DRAM供給吃緊、報價上揚及獲利成長支撐，但股價已開始反映對未來競爭的疑慮。南亞科第4季報價與毛利率能否續強，以及長鑫新架構的產品驗證、量產進展與擴產速度，將是市場接下來觀察的兩條主線。