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車麗屋興櫃首日飆破200元 超車全家躍居家生活類股股后

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
車麗屋登錄興櫃首日股價氣勢如虹，盤中飆破200元關卡。記者嚴雅芳／攝影
車麗屋登錄興櫃首日股價氣勢如虹，盤中飆破200元關卡。記者嚴雅芳／攝影

全台最大汽車百貨連鎖通路車麗屋（7955）13日正式登錄興櫃，開盤以每股120元登錄興櫃，首日交易氣勢如虹，盤中股價強勢突破200元大關，一度來到201元，漲幅67.5%，股價一舉超越全家（5903），躍居居家生活類股股后，僅次於億豐（8464）。若以券商認購價每股68元計算，漲幅更高達195.59%，接近兩倍。

車麗屋成立於2000年，為國內汽車百貨連鎖通路龍頭，目前全台擁有34家直營門市，主要經營汽車用品零售、維修保養及電商業務，並積極跨足商場、停車場等新事業，擴大營運版圖。

車麗屋董事長卓豐閔表示，公司已啟動「368通路計畫」，攜手全球輪胎及快速保養連鎖品牌Point S，透過輕資產加盟模式擴大全台服務網絡，目標2029年達成368家加盟店。隨著加盟據點逐步增加，預期未來三年營收年增率可望提升至15%至20%，成為推動營運成長的重要動能。

卓豐閔指出，全台368個鄉鎮市區擁有超過兩萬家街邊汽車維修廠，車麗屋將透過國際品牌授權，結合既有商品供應鏈、數位管理系統及會員基礎，吸引各地維修業者加入加盟體系。相較傳統直營展店，加盟模式可降低資本支出，加快通路擴張速度，並擴大供應鏈服務規模。

除了汽車後市場本業，車麗屋也積極布局高毛利租賃事業。卓豐閔透露，公司與台塑集團合作、位於桃園龜山的商場，目前招商已達滿租，預計2027年正式營運；台中則布局30座無人停車場，可創造約6,000萬元穩定收入。租賃事業平均毛利率達50%以上，未來可望成為新的獲利來源。

財務表現方面，車麗屋2025年合併營收18.26億元，年增8.92%，稅後純益1.41億元，每股稅後純益（EPS）7.07元。今年上半年合併營收9.42億元，年增4.39%，受惠產品組合優化及營運效率提升，毛利率攀升至32.5%，稅後純益8,164萬元，EPS達4.08元，獲利成長幅度優於營收表現。

車麗屋目前累積會員數達198萬，擁有約5.5萬筆有效商品資料，合作汽車用品供應商361家、汽車材料部品供應商151家。隨著國內汽車平均車齡提高，維修保養及零配件更換需求持續增加，加上加盟通路與商場租賃事業陸續推進，將為中長期營運增添成長動能。

興櫃 股后 全家

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