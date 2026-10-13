世芯9月營收創新高 分析師估今年 EPS 上看118元

世芯-KY（3661）9月營收再創新高，整體第3季營收季成長240.6%、年成長298.6%，法人機構預估第3季每股獲利（EPS）為36元，全年118元。

同時，展望2027年，客戶需求持續擴張，因此，積極爭取晶圓代工產能，先前預估該晶片營收貢獻年成長40~50%，現在上修到50%以上。

另外，在四代晶片方面，2nm案件將在今年第4季TAPE OUT，且只有一家後段設計服務供應商，包含IO DIE及連結部分，而世芯也扮演整合晶片的角色，故提供的服務來看，世芯-KY的報價及服務具有高度競爭力，其餘美系客戶難以爭奪。

北美CSP客戶四代晶片，目前依舊是世芯為該CSP後段及整合的獨家供應商。且該2nm產品初步來看，將有4個COMPUTE DIE，單顆晶片將為前一代的一倍以上，而世芯所負責的項目從CHIPLET整合到後段實體設計、整合及連結皆是。

產品目前預定在明年第4季量產，推估該產品推出後，營收將又會有另個階段的跳升，預期將從現在平均月營收100億元跳升至180~200億元，預估今年EPS為118元，明年持續成長近五成。