寶成、來億9月營收同步年月雙增 製鞋業有回穩趨勢

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布9月自結合併營收213.96億元，月增3.8%、年增10.4%，為近四個月高點，且連續二個月呈年月雙增走勢；累計前三季合併營收1,876.71億元、年減0.5%，年減幅明顯收斂，顯示整體製鞋業有回穩趨勢。

另一家製鞋大廠來億-KY（6890），9月合併營收28.86億元，月增6.2%、年增13.9%，亦回到年月雙增；累計前三季合併營收265.92億元、年減8.4%，年減幅同樣穩定收斂中。

寶成重要子公司裕元工業，9月自結營收為6.69億美元（折合約新台幣213.27億元），較去同期增加5.6%，其中製鞋業務當月營收年增6.6%；累計前三季營收則為58.89億美元，較去年同期減少2.1%，其中製鞋業務累計營收年減3.8%。

而由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，9月自結營收為人民幣13.15億元，較去年同期減少2.5%；累計前三季營收為人民幣124.03億元，較去年同期減少3.9%，顯示主要營運地區終端需求仍持續波動。

法人指出，隨著第3季淡季結束，第4季進入製鞋業的傳統拉貨旺季，整體出貨量與工廠產能利用率預計將逐步增溫。尤其9月營收已呈現年月雙增，預期第4季單月與單季營收表現，可望顯著優於第3季。

另外，儘管主要客戶Nike等短期展望相對保守，但寶成憑藉多品牌客戶組合與大規模自動化優勢，承接訂單能見度相對穩定。

來億同樣受惠於HOKA、Adidas等主要客戶備貨需求增強，第4季單月與單季營收預計將回升至全年高點。另隨印尼新產能陸續進入投產與爬坡階段，預期下半年營運也將優於上半年。